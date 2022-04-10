وظائف خالية في بنك أبو ظبي الأول.. اعرف الشروط «لو عايز تقدم»

أعلن بنك أبو ظبي الأول عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، حاجته لعدد من الوظائف الخالية في فروعه المختلفة، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل كثيرة للشباب من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات مختلفة، أو هؤلاء الذين لديهم خبرة في مجال العمل المصرفي.

وأوضح البنك في إعلانه عن تفاصيل الوظائف الخالية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة لوظائف بنك أبو ظبي الأول ومسئوليات الوظائف، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على شهادة جامعية في التجارة أو البنوك.

- أن يكون الحد الأدنى من الخبرة، لا يقل عن 3 سنوات في أحد البنوك مع التعرض للعمليات المصرفية.

- أن يكون لديه معرفة بالمبادئ المصرفية العامة.

- أن يكون لديه معرفة عملية جيدة بإجراءات تشغيل المكتب الخلفي.

- أن يكون لديه مهارات اتصال ممتازة في الكتابة أو المنطوقة على جميع المستويات.

- يجب أن يكون قادرًا على العمل بشكل مستقل وفي بيئة فريق تعاوني.

- القدرة على العمل في بيئة سريعة الخطى حيث يكون الاهتمام بالتفاصيل والدقة والكفاءة ذا أهمية كبيرة.

مسئوليات الوظائف

- يكون الهدف الرئيسي للمدير هو العمل كحلقة وصل بين العملاء والإدارات الداخلية الأخرى للبنك.

- تعزيز تجربة العميل من خلال خدمة العملاء وتزويدهمالدعم التشغيلي والإداري.

- يقدم المدير أيضًا خدمة استشارية لتثقيف العملاء بشأن خدمات وقدرات الحساب، واستخدام قنوات echannel، واللوائح المصرفية والمتطلبات التنظيمية على النحو المحدد من قبل السلطات ذات الصلة.

- تلبية طلبات خدمة العملاء والترتيب لتقديم الخدمة المناسبة إما بشكل مباشر أو من خلال التفاعل مع الإدارات أو الفروع الداخلية الأخرى.

- الاهتمام بقضايا وتظلمات العميل وحلها أو توفير الحلول لها.

- جمع الوثائق المناسبة المطلوبة حسب متطلبات البنك / التنظيمية.

- مساعدة نائب الرئيس ورئيس CCS في اتفاقيات مستوى الخدمة مع العملاء من أجل إدارة توقعات العميل.

- المساعدة في مراجعة اتفاقيات مستوى الخدمة بالتردد المتفق عليه لضمان التشغيل السلس والتسليم المجدول للخدمات.

- يجب الحفاظ على الاتصالات الفعالة في الوقت المناسب مع العملاء وأصحاب المصلحة الداخليين.

- إدارة السجلات المحدثة لجميع المراسلات والاستفسارات وطلبات الخدمة التي تم التعامل معها أو التي تم حلها.

- مسؤول عن جميع العناصر الأمنية المحتفظ بها في عهدتهم والتأكد من الحصول على جميع إثباتات التسليم وفقًا لسياسة البنك وإجراءاته.

- دراسة وتحديد مجالات التحسين التي تحمي من عوامل الخطر المرتبطة بها.

- رفع ومعالجة شكاوى العملاء الخاصة بالبنك التجاري الدولي بالكامل والتأكد من حلها بواسطة فريق CCS ​​ضمن اتفاقية مستوى الخدمة المتفق عليها.

- تحليل السبب الجذري مع أصحاب المصلحة وضمان عدم التكرارلمساعدة AVP في تعزيز مركز تجربة العملاء من تجربة معاملات CCS.