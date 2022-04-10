«سيف زاهر» يشارك «مصر الخير» في تعبئة كراتين رمضان ضمن حملة إفطار صائم

قال الإعلامي الرياضي سيف زاهر، إنه سعيد للغاية لمشاركته مؤسسة مصر الخير في أحد أيامها الخاصة لتعبئة كراتين المواد الغذائية في إطار حملة رمضان تحت شعار «إفطار صائم»، مشيرًا إلى أن وجوده ضمن المتطوعين المشاركين في هذا العمل الخيري يمثل له الكثير وأنه سعيد بوجود هذا الكم من الشباب الذين يعون مفهوم التطوع ولديهم رغبة المشاركة في الأعمال الخيرية، مشيدًا بالروح العالية الموجودة لدى كل المشاركين.

مؤسسة مصر الخير

وأضاف "«زاهر» خلال مشاركته مؤسسة مصر الخير في تعبئة كراتين رمضان، أنه أمر رائع أن يكون هناك شغف بهذا الشكل لعمل الخير وبهذه الأعداد الكبيرة، لافتًا إلى أنه لم يكن يصدق أنه من الممكن أن تقوم مؤسسة أهلية بتعبئة وتوصيل وتوزيع هذا العدد الكبير من كراتين المواد الغذائية، بما تحويه من منتجات، قبل رمضان، وحتى الأيام الأولى منه، وهو عمل يستحق الإشادة والثناء، خاصة وأن كرتونة المواد الغذائية ستظل فترة مع كل أسرة، وستمثل سعادة كبيرة لهم في هذه الظروف، بحسب قوله.

وأوضح «زاهر» أن أهم ما يميز كرتونة رمضان من «مصر الخير» هو احتوائها على عدد كبير ومتنوع من المواد الغذائية، وتخصيصها للمسنين وذوي الإعاقة الذين لا يتمكنون من الخروج من منازلهم، أو هؤلاء الذين يواجهون صعوبة في التنقل.

وأشاد «زاهر»، بـ«كارت الخير»، الذي طرحته المؤسسة هذا العام، حيث أن نقل الكراتين للعديد من الأماكن أمر ليس سهلًا، ومن ثم استبدالها بكارت الخير، وتوفيره للفئات المستحقة التي تستطيع التنقل، والتعامل مع منافذ الجمعيات الاستهلاكية فكرة رائعة، خاصة وأنهم سيختارون ما يريدون من منتجات ومواد غذائية بكل حرية، فضلًا عن أن الكثيرين لديهم عزة نفس ولا يريدون أن يظهرون وهم يحملون الكرتونة، فكارت الخير يعطيهم إحساس أنهم يشترون ما يريدون، دون أن يشعروا بتلقي المساعدة.

إسعاد أسرة كاملة

وتابع، أن فكرة «سند العيلة» أيضًا فكرة جيدة وجديدة، حيث إسعاد أسرة كاملة لمدة شهر بتقديم 6 كروت لها، تستطيع أن تشتري كل ما تريده خلال الشهر، فـ«سند العيلة» يسعد أسرة كاملة لمدة 30 يومًا، ويفي باحتياجاتها، لافتًا إلى أن هذه الفكرة ستشجع الكثير من المتبرعين على التوجه لمؤسسة «مصر الخير».