«أتوبيس السعادة» يرصد استعدادات «مصر الخير» لرمضان: «وجبات وكراتين»

«تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية» شعار ترفعه مؤسسة مصر الخير على مدار 15 عاما لخدمة المستحقين الذين يخدمهم الجميع لتوصيل الخدمة التي يستحقونها بكل سعادة ورضا.

واحتفل برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، بقدوم شهر رمضان المبارك على طريقته الخاصة، حيث رصد داخل أحد مقرات مؤسسة مصر الخير تعبئة كراتين رمضان.

شروط الكارت

وكشف أحد المسؤولين في مؤسسة «مصر الخير» عن تفاصيل «كارت الخير»، قائلًا: «الكارت يوزع بمعرفة المؤسسة مجانًا للمستحقين، وعقب استلامه يتوجه المستحق لأقرب جمعية استهلاكية البالغ عددها أكثر من 1500 فرع على مستوى الجمهورية، وليس مقرات مؤسسة مصر الخير».

وأضاف المسؤول خلال لقائه بالبرنامج، أنه يحق للمستحق شراء منتجات غذائية بموجب هذا الكارت بقيمة 200 جنيه، لافتًا إلى أن الكارت له بعض الشروط، حيث يصرف مرة واحدة فقط، ويستعمل لشراء المواد الغذائية فقط، ولا يمكن استبداله بأموال.

مكونات وجبتي الإفطار والسحور

وعن وجبة الإفطار، قال إن المؤسسة تقدم وجبة الإفطار للمستحقين، وهي وجبة تقدم ساخنة عبارة عن أرز وقطعة لحمة وأحد أصناف الخضراوات المطبوخ، وثمرة فاكهة وقطعة حلويات و3 تمرات وعلبة عصير معلب، ويجرى توزيع هذه الوجبة قبل نصف ساعة من الإفطار للأسر المستحقة.

وعن وجبة السحور، أوضح أن وجبة السحور تتكون من علبة فول وعلبة زبادي وبيضة مسلوقة وعلبة جبنة وخبز، ويتم توزيعها بداية الساعة 12 بعد منتصف الليل.

من جانبه، وجّه الإعلامي أحمد يونس رسالة للمشاهدين، قائلًا: «مؤسسة مصر الخير حدث ولا حرج، أدينا شوفنا بعنينا كل حاجة، فلوسك هتبقى عارف رايحة فين وهتبقى مطمن جدًا أنها رايحة للمستحقين».

وتابع: «وسائل كتير أوي ممكن نشارك مع بعض، عندك رقم حساب الخاص بمؤسسة مصر الخير 100100 في كل بنوك مصر، وعندك الموبايل أبلكيشن الخاص بالمؤسسة والموقع الإلكتروني أو ممكن تتصل بـ 16140 يجيلك المندوب لحد باب بيتك».