حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 11-4-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج الفلكية عبير فؤاد، عن توقعاتها لمواليد 12 برجًا والذي يحمل اليوم لكل منهم أخبار على كافة المستويات وتحديدًا العاطفية والاجتماعية وكذلك المهنية والعملية، حيث أن البعض ربما ينشغل بمعرفة طالع برجة يوميا وتحديدًا المقبلين على مشاريع عمل أو زواج أو علاقات بوجه عام.

ويجد البعض أهمية كبيرة لمتابعة حركة الكواكب والنجوم والشمس، وتأثيرها على طاقة الإنسان خلال اليوم، وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن»، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 11-4-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالرغم من الضغوط، أفكارا رائعة وربما يعدك بفرج مادي.

حظك اليوم برج الحمل 11-4-2022 على الصعيد العاطفي

أما عاطفيا واجتماعيا، فالقمر في منزل الحب وفي الأفق لقاءات ناجحة وتقترب ممن تحب ببساطة والوقت مناسب لإصلاح علاقاتك.

حظك اليوم برج الثور 11-4-2022 على الصعيد المهني

ويطالبك الفلك اليوم الاثنين، بأن تحترس من النصب أو الاحتيال وكن متكتما وحذرا.

حظك اليوم برج الثور 11-4-2022 على الصعيد العاطفي

وتقول «فؤاد» اليوم لأصحاب الثور، إن القمر معاكس وقد تميل لاسترجاع خبرات مؤلمة، ويجب أن لا تندم على ما فات، فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-4-2022 على الصعيد المهني

وعلى الصعيد المهني، القمر في منزل العلاقات يمنحك قدرة على إظهار مواهبك ويدفعك لتلبية حاجة الآخرين وتعرف كيف تأسرهم.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم لك، ويعدك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تقضيها اليوم مع الأحباب.

حظك اليوم برج السرطان 11-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يجعلك مشتتا قليلا، ويجب عليك مراجعة خطواتك تفاديا للخطأ.

حظك اليوم برج السرطان 11-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يصيبك اليوم بالتشوش، وعليك أن تهتم بمن تحب تفاديا للصدام واهتم أيضا بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج الأسد 11-4-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط التي تمر بها، فالقمر ببرجك يمدك اليوم بالطاقة وبالموهبة التنظيمية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 11-4-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يمدك بالثقة في النفس، وتغمرك كلمات الإعجاب.

حظك اليوم برج العذراء 11-4-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل، وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط انتبه لحقوقك، ولا تعلن خططك، وتجنب الزهو.

حظك اليوم برج العذراء 11-4-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحظ اليوم، ما يجعلك مقبلا على الحياة وتشعر بالتفاؤل والرضا، بشرط ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الميزان 11-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر وقد يساعدك أحد الأصدقاء على إيجاد حلول جذرية، فقط عليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 11-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط التي تواجهها، تستطيع أن تقاوم المشاعر السلبية.

حظك اليوم برج العقرب 11-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يصيبك بالعصبية، ولذلك أنت بحاجة للسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 11-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. كن لطيفا مع الأهل والأحباب، واعتمد اللباقة والدبلوماسية، وحافظ على توازنك النفسي.

حظك اليوم برج القوس 11-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالحماس، وعليك أن تتمتع بمخيلة خصبة وتبدو ملهما وتميل نحو المغامرة وتجربة كل جديد.

حظك اليوم برج القوس 11-4-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب مما يجعلك ساطعا، وتعرف كيف تجذب إليك الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الجدي 11-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة.

حظك اليوم برج الجدي 11-4-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان لك، ويمنحانك تأثيرا قويا إذا قدمت آراءك اليوم بدبلوماسية وموضوعية.

حظك اليوم برج الدلو 11-4-2022 على الصعيد المهني

اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات والوقوع في أخطاء، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 11-4-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا، حاول أن تتجنب الحدة مع شريك حياتك وأن تظهر رغباتك بلطف.

حظك اليوم برج الحوت 11-4-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك السادس يجعلك مُصرّا على صنع المعجزات، لكن بالصبر تنجز الأمور.

حظك اليوم برج الحوت 11-4-2022 على الصعيد العاطفي

عزيزي برج الدلو، اليوم فينوس وعطارد يدعمان حياتك العاطفية والاجتماعية.