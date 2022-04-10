حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 10-4-2022 مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج الشمسية لـ12 برجًا، يختلف صفات وميول أصحابها، ويعتقد البعض أن تغيرات حركة الفلك هي التي تضيف بعض السمات المميزة لكل برج، لذلك يجد البعض أهمية كبيرة لمتابعة حركة الكواكب والنجوم والشمس، وتأثيرها على طاقة الإنسان خلال اليوم.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن» لمواليد الـ12 برجًا، كل ما تريد معرفته عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 10-4-2022 على الصعيد المهني

اعتمد على ما لديك اليوم من طاقة كبيرة وحماس ورغبة في الإصلاح.

حظك اليوم برج الحمل 10-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بمشاعر دافئة تجعلك مهتمًا ومتفهمًا.

حظك اليوم برج الثور 10-4-2022 على الصعيد المهني

وتري «فؤاد» أن حظك اليوم لمواليد برج الثور كالتالي: «قد تجد أن بداخلك تساؤلات تشغلك.. وعليك أن تنتبه وتحمي مصالحك بهدوء ولباقة».

حظك اليوم برج الثور 10-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ ولا تبخل بمجهودك على عائلتك ومن تحبهم.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-4-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تبرز مواهبك وتحسن اتصالاتك مهما كنت مهمومًا.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثالث، يمنحك اليوم قدرة كبيرة على الإقناع، ويجعلك مسيطرًا على جميع من حولك.

حظك اليوم برج السرطان 10-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، ومن المهم اليوم أن تراجع جيدًا خطواتك وحساباتك تفاديًا للأخطاء.

حظك اليوم برج السرطان 10-4-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتحرك بذكاء وتهرب بلطف من سيطرة البعض.

حظك اليوم برج الأسد 10-4-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبًا لتدارك الأخطاء، ولديك إمكانية للتطور مما يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.

حظك اليوم برج الأسد 10-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك، ويمدك ذلك بكل السحر والتألق والجاذبية.

حظك اليوم برج العذراء 10-4-2022 على الصعيد المهني

تميل نحو التأمل، ويساعدك ذلك على تصحيح الأخطاء مع الآخرين، فقط انتبه لصحتك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج العذراء 10-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر، حاول أن تقاوم التشوش، وابتعد عن الأضواء واعمل في سرية ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الميزان 10-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتحقيق إنجازات مهمة، وتتابع واجباتك ومسؤولياتك بنجاح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 10-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر، لن تكون وحدك ومن السهل أن تجد دعمًا من الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج العقرب 10-4-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتزام الهدوء وترتيب أولوياتك، ويجب أن تتجنب سوء التفاهم في محيطك المهني.

حظك اليوم برج العقرب 10-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر بالتوتر والضغط، ومن المهم أن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب البعض.

حظك اليوم برج القوس 10-4-2022 على الصعيد المهني

الفلك يساعدك اليوم على التطور من خلال زيادة معلوماتك، وقد تتخذ قرارات تقودك لحل مشاكل عالقة.

حظك اليوم برج القوس 10-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ مما يجعل الوقت مناسبا للسفر، ولقضاء أوقات سعيدة مع من تحب.

حظك اليوم برج الجدي 10-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك يقظة ذهنية واليوم مناسب للبيع والشراء وللتخطيط جيدًا للمستقبل.

حظك اليوم برج الجدي 10-4-2022 على الصعيد العاطفي

تتحرر من ضغوط، وتساعدك الأفلاك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

حظك اليوم برج الدلو 10-4-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك تميل للعصبية والتوتر سريعا وتشغلك ألغاز تحيرك، انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 10-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم لا تكن متطلبًا، وحاول أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الحوت 10-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمدك بالإصرار وبالحماس ويجعلك تتحرك كإعصار وتحرك كل ما هو ساكن.

حظك اليوم برج الحوت 10-4-2022 على الصعيد العاطفي

«فينوس» في برجك تدفعك للتصرف بكياسة، تبدو يقظًا وتلفت الأنظار بأسلوبك وحسن تصرفك.