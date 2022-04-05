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بيت العائلة المصرية بألمانيا: يوم إفطار جماعي أسبوعيا للشعور بأجواء رمضان

كتب:

منة عبده
07:26 م | الثلاثاء 05 أبريل 2022
علاء ثابت مدير بيت العائلة المصرية فى ألمانيا

علاء ثابت مدير بيت العائلة المصرية فى ألمانيا

كشف علاء ثابت، مدير بيت العائلة المصرية في ألمانيا، عن تنظيم بيت العائلة لإفطار جماعي، أمس الاثنين، إذ تم دعوة عدد كبير من المصريين والعرب الموجودين بألمانيا، بجانب دعوة عدد من الألمان؛ لشعور المواطنين المصريين والعرب في ألمانيا، بالأجواء الرمضانية، والعزائم العائلية، التي اعتادوا عليها خلال شهر رمضان الكريم في مصر. 

تنظيم الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان سنويًا

وأشار مدير بيت العائلة المصرية في ألمانيا، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن تنظيم الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان الكريم، من عادات بيت العائلة المصرية في ألمانيا كل عام، ولكن لظروف جائحة كورونا، انقطع تنظيم الإفطار الجماعي خلال العامين الماضيين.

وأوضح «ثابت»، أن الإفطار الجماعي، ضم عددًا كبيرًا من الأكلات المصرية المعتاد تناولها خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم في مصر، وأشهرها المحاشي، إذ شعر الحاضرون بالإفطار الجماعي أمس بروح الألفة والعائلة في الغربة. 

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم يوم إفطار جماعي، مع نهاية كل أسبوع، وسيتم دعوة جميع المصريين والعرب والمغتربين في ألمانيا، وذلك داخل مقر بيت العائلة المصرية في ألمانيا، بجانب الألمان أيضا، لتبادل الثقافات المختلفة بين الشعبين. 

 

 

 

وأنهى مدير بيت العائلة المصرية حديثه، بقوله: «الحمد لله أخيرا تجمعنا مع العائلات والأطفال والأكلات المصرية والعربية والتواشيح الدينية والصلاة جماعة، والحمد لله بركة رمضان جمعتنا».

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.