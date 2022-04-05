للمصريات بالخارج.. تفاصيل وشروط الاشتراك في أول برنامج تأهيل للقيادة

في إطار جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، تعاونت الوزارة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لإطلاق أول برنامج تأهيلي للمصريات بالخارج بهدف أن يكون بمثابة نقطة التقاء وتقارب، تخلق قناة حقيقية لشمل ودمج المصريات بالخارج في خطط التنمية الخاصة بالمرأة المصرية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل وشروط الاشتراك في أول برنامج تأهيل للقيادة، وفقًا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تفاصيل أول برنامج تأهيل للمصريات بالخارج

1- يستمر البرنامج لمدة 75 يوماً تدريبياً على أن يتمّ خلاله إثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.

2- سيتمّ إدارة وبث البرنامج من خلال المنصة الإلكترونية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وهو ما سيعطي القدرة والمساحة للمتدربات على إدارة الجدول الزمني لهن بحرية دون المساس بثراء التفاعل والانخراط.

3- يهدف إطلاق أول برنامج تأهيل للمصريات بالخارج، إلى تلبية احتياجات السوق وتعزيز وصقل مهارات الفئة المستهدفة لتتماشى مع ما بتطلبه سوق العمل.

4- ويسعى أول برنامج تأهيل للمصريات بالخارج إلى خلق روابط وصل مع المصريات في الخارج وتطوير مهاراتهنّ القيادية.

5- كما يهدف البرنامج لإمداد المصريات بالخارج بكل مستجدات الاقتصاد والتنمية المستدامة والتكنولوجيا وزيادة وعيهنّ بالواقع المصري وتحدياته.

6- يعد البرنامج بداية سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التي ستوجه للمرأة بمختلف الفئات.

7- يستهدف برنامج «المصريات في الخارج» المصريات اللاتي يعشن في الخارج ويريدن أن تتاح لهنّ الفرصة لتطوير الذات وإثقال المهارات وذلك من أجل الاستعداد الجيد ومواكبة السوق واتجاهاته.

شروط الالتحاق فى أول برنامج تأهيل للمصريات بالخارج

يشترط على المصريات بالخارج اللائي يرغبن في الاشتراك بأول برنامج تأهيل للمصريات بالخارج، أن تزور الموقع المخصص للبرنامج من خلال هذا الرابط، للغة العربية.

وهذا الرابط للغة الإنجليزية.

ومن ثم تحميل مذكرة معلومات البرنامج، والتي تتطلب من الزائر تسجيل عدد من البيانات الأساسية وتتمثل في:

- الاسم بالكامل.

- السن.

- البريد الإلكتروني.

- البلد.

- الجنسية.

- الوظيفة.