تطوير مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بملوي بـ89.6 مليون جنيه

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعمال التوسعة والتطوير لمصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة، والمقام على مساحة 11 فدانا بقرية تونا الجبل بمركز ملوي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 89,6 مليون جنيه.

استقبال مخلفات مركزي ملوى وديرمواس بطاقة 20 طن قمامة

وشدد محافظ المنيا خلال جولة تفقدية أجراها لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية بمركز ملوي، على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للماكينات و خطوط التشغيل المستخدمة في تدوير المخلفات.

وأكد المحافظ، أن المصنع يخضع لأعمال تطوير ورفع كفاءة وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة ووزارتي التنمية المحلية والبيئة، لتطوير مصانع تدوير القمامة بالمحافظة، لافتاً إلى أن المصنع يعمل بخط إنتاج واحد، وجارى الانتهاء من إنشاء وتشغيل خط آخر واستقبال مخلفات مركزي ملوى وديرمواس بطاقة 20 طن قمامة / ساعة.

زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر

وقال «القاضي»، إن دعم المشروعات التنموية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لنجاح تلك المشروعات التي تساهم في النهوض الاقتصادي للدولة، لافتا أن مركز ملوي يشهد إقامة مصنع سكر القناة وهو أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيوفر دعماً قويًا لأراضي الصحراء المطورة حديثًا، كما سيساهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها.