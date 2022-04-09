مصرع 2 وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي المنيا»

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 7 آخرون، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب كمين الصفا بالمنيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب كمين الصفا بمركز المنيا.

انقلاب الميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة

وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ورجحت التحريات الأولية وقوعه بسبب انفجار أحد إطارات السيارة الأمامية واختلال عجلة القيادة بيد السائق وفشله في السيطرة عليها، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

يشار أنه قبل يومين لقى شخصين مصرعهما فى حادث سير على الطريق الزراعى مصر أسوان، حيث تبين أن سيارة ميكروباص صدمت المتوفيان أثناء عبورهما الطريق بإحدي قري مركز سمالوط، وتم نقل الجثتين للمستشفي، وتم التحفظ علي السيارة وسائقها، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إخماد حريق محدود بحظيرة ماشية

جدير بالذكر، أن قوات الحماية المدنية سيطرت على حريق محدود نشب بحظيرة دون خسائر بشرية، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز أبوقرقاص بنشوب حريق بحظيرة ماشية، وتم السيطرة عليه قبل أن تمتد النيران إلى المنازل المجاورة، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي دون خسائر بشرية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة للتصرف.