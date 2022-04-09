«صحة المنيا» إجراء 3884 عملية جراحية مجانية خلال 3 أشهر في المنيا

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن إجراء 3884 عملية مجانية في مختلف التخصصات، خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية مارس الماضي، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف الأعباء عن المواطنين، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

إجراء 1804 عمليات عيون و348 جراحة أعصاب

وشملت العمليات التي أجريت في المنيا خلال تلك الفترة، 1804 عمليات جراحة عيون و348 جراحة مخ وأعصاب و228 عملية جراحة الأورام و1133 قسطرة قلبية و99 قلب مفتوح و178 جراحة العظام و68 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية و22 قسطرة بالمخ و4 زراعة قوقعة.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

18 مستشفى داخل المحافظة تشارك في المبادرة

وأوضحت الدكتورة إيريني عادل نجيب، مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 18 مستشفى داخل المحافظة، وهي «المنيا العام ورمد المنيا وملوب التخصصي والتأمين الصحي وجراحات اليوم الواحد بسمالوط ومركز أورام المنيا والمنيا الجامعي ومستشفى الكبد والجهاز الهضمى الجامعي بالمنيا، ومستشفى القلب والصدر الجامعي ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ومستشفى مصر المحبة ومستشفى الراعي الصالح بسمالوط ومستشفى دار الهلال التخصصي ومركز النيل الدولي للعيون ومستشفى سمالوط التخصصي ومستشفى المنيا الوطني ومستشفى الصفوة ببني مزار ومستشفى رمد بني مزار».