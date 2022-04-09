يحرص المسلمون على أداء الصلوات الخمس المفروضة بالمساجد وفي أوقاتها خلال شهر رمضان الكريم، لذا يتابع الصائمون يوميا موعد رفع أذان الفجر للإمساك عن الطعام والشراب، وكذلك المغرب الذي ينطلق معه مدفع الإفطار، لذا تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 8 رمضان في محافظة المنيا.

موعد أذان المغرب في محافظة المنيا

وبحسب الإمساكية فإن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم السبت 8 رمضان في محافظة المنيا، سيكون في تمام الساعة 6:19، والعشاء 7:37.

ووفقا للتقويم الصيفي لمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة المنيا، فإن ساعات الصيام تزيد تدريجيا علي مدار شهر رمضان الكريم، حيث تقل ساعات الليل وفي المقابل تزيد ساعات النهار بمقدار دقيقة واحدة كل يومين، لترفع صلاة المغرب عند تمام الساعة 6:31 مع آخر أيام شهر رمضان بزيادة قدرها 16 دقيقة عن اليوم الأول، بينما يرفع آذان الفجر عند تمام الساعة 3:46 دقيقة في أخر أيام الصيام، حيث تنقص ساعات الليل بمقدار دقيقة واحدة يوميا، بنقص قدره 33 دقيقة عن اليوم الأول.

مدة صلاة التراويح في المساجد الجامعة نصف ساعة

وشددت وزارة الأوقاف على الالتزام بمواقيت الصلاة ورفع أذان المغرب في محافظة المنيا في المواعيد المقررة، وأعلنت الوزارة عن إقامة صلاة التراويح في حدود نصف ساعة في المساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة، مع عودة درس العصر في رمضان لمدة تتراوح بين 7 و10 دقائق، وخاطرة خفيفة في إستراحة صلاة التراويح في حدود 5 دقائق، مع تطهير وتعقيم المساجد بشكل مستمر، وإلتزام المصلين بإتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية وإرتداء الكمامات الطبية.