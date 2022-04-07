محافظ المنيا: تنفيذ 4496 مشروعاً باستثمارات 27 مليون جنيه

كشف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن وزارة التنمية المحلية أعلنت اليوم الخميس، عن حصول محافظة المنيا على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال قروض صندوق التنمية المحلية، التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر، عبر وجود فرص عمل دائمة، توفر دخلاً شهرياً ثابتاً لأبناء القرى.

دعم المرأة وأفراد الأسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة

وأكد المحافظ أن صندوق التنمية المحلية يعمل على تمكين المرأة اقتصادياً، خاصةً المرأة المعيلة، في قرى الريف المصري، بما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفقاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لدعم ومساعدة المرأة وأفراد الأسرة، لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، يتيح لهم دخلاً ثابتاً ومصدراً للرزق.

وشهدت أنشطة الصندوق تطوراص كبيراً منذ تولي رئيس الجمهورية، بهدف دعم الشباب، من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات في الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2022، في العديد من المجالات، منها الإنتاج الحيواني والدواجن، ومنافذ بيع المواد الغذائية، والملابس والمفروشات، وبيع أعلاف وأسمدة وغلال، ومنافذ لبيع اللحوم البيضاء، وصناعات بيئية ومنزلية، ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة

وأضاف المحافظ أن محافظة المنيا انتهت من تنفيذ 4496 مشروعاً، باستثمارات 27 مليون جنيه، موكداً على أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب، والقضاء على البطالة في المجتمعات الريفية.

وأكد المحافظ على استمرار الجهود في تمويل المشروعات للشباب، للقضاء على البطالة، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، لتحقيق جوانب التنمية الشاملة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشروعات التنموية على أرض المحافظة، حرصاً على تحقيق الصالح العام.