جامعة أسيوط تحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان مساء اليوم

تحتفل مساء اليوم الأحد جامعة اسيوط بذكرى انتصار العاشر من رمضان بمشاركة فخر الإنشاد الدمشقى فرقة الأخوة أبو شعر للإنشاد الدينى.

ذكري انتصارات العاشر من رمضان

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط عن إقامة مساء اليوم الأحد 10 إبريل 2022 احتفال جامعة أسيوط بذكرى انتصار العاشر من رمضان «أكتوبر استرداد الكرامة» الذى ينظمه أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة بأرض المخيم الكشفى، والذى من المقرر أن يشهد حضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأفراد أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

ذكرى الملاحم الوطنية

وصرح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على تنظيم الحفل أن الحفل يأتى فى إطار حرص الجامعة على تعزيز روح الانتماء الوطنى لدى الشباب واستحضار ذكرى الملاحم الوطنية والأحداث الفارقة فى تاريخ الوطن وذلك لرفع وعى الأجيال الجديد بها وترسيخ مشاعر الفخر والعزة بوطنهم وقيمة أراضيه.