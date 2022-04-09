فوز فريق طلاب «Assiut Motorsport» بالمركز الخامس في رالي السيارات الكهربائية

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن فوز فريق طلاب Assiut Motorsport بالمركز الخامس في مسابقة رالي السيارات الكهربائية «EVER EGYPT»، وذلك في موسمه الرابع والمشارك به 17 فريقا من مختلف الجامعات، والذي انطلق بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ولفيف من رجال الصناعة والاستثمار والتعليم العالي، ورؤساء عدد من الجامعات، وذلك بمدينة شرم الشيخ.

رئيس الجامعة يهنئ الطلاب بالفوز

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن خالص تهنئته لأعضاء الفريق ولكلية الهندسة، والتي تضم عناصر نابغة في العديد من المجالات القائمة على الإبداع والابتكار، والذين نجحوا في إحراز العديد من الإنجازات القيمة على المستويين المحلى والدولي.

من جانبه أشار الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية النجاح الذي حققه الفريق وتقدمه من المركز 11 في الموسم الثالث إلى إحراز المركز الخامس في الموسم الرابع في مجال Dynamic event، بإشراف الدكتور محمد بدرت والدكتور جمال عبد الناصر وبقيادة الطالب أحمد عز.

جامعة أسيوط: حريصون على تقديم الدعم للطلاب

وأكد الدكتور شحاتة غريب على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لطلابها النابغين والمتميزين في مختلف المجالات، إيماناً منها بأهمية مساهمة المؤسسات العلمية والجامعية في تقديم الابتكارات والأفكار المتطورة التي تظهر ما يتمتعون بيه من قدرات إبداعية ومهارات فكرية وعقلية تأهيلهم لمواكبة كل ما هو جديد في السوق العالمي، وهو ما يأتي انطلاقا من إيمانها بدور الذكاء الاصطناعي في تحقيق تقدم الأم ونهضتها.

الإبداع والتطوير ينعكس على المسابقات

كما هنأ الدكتور نوبي محمد حسن، عميد كلية الهندسة، الطلاب الفائزين، مشيدا بطلاب كلية الهندسة ونبوغهم في العديد من المجالات العليمة والهندسية وقدرتهم الدائمة على الإبداع والتطوير، والذي انعكس أثره في تفوقهم في كثير من المسابقات المحلية والدولية خلال مشاركتهم وحصولهم على العديد من المراكز المتقدمة، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم المادي والمعنوي للفريق وتذليل كافة العقبات التي تواجهه، فضلا عن تسهيل إجراءات مشاركتهم في المسابقة.

للمرة الثانية فريق Assiut Motorsport في المسابقة

وأوضح الدكتور جمال عبد الناصر والدكتور محمد بدرت، مشرفي الفريق، أن فريق Assiut Motorsport يضم أكثر من 60 طالبا من قسمي الكهرباء والميكانيكا ومختلف كليات الجامعة، والذي نجح في صناعة السيارة الكهربائية للمرة الثانية، والمشاركة في المسابقة من خلال الدعم المادي والمعنوي المقدم من أكاديمية البحث العلمي والجامعة، والذي يسير وفق رؤية مجتمعية واضحة تهدف في مجملها لخلق أفكار إبداعية تصلح للتطبيق في صور مشروعات تخدم المجتمع ويتغلب على مشكلة من مشكلاته في ظل اتجاه شركات السيارات والدولة المصرية لصناعة السيارات الكهربائية بدلاً من الوقودية، ودعمها المستمر للمسابقات وطلاب كليات الهندسة، وتقديم الدعم لصناعة سيارة كهربائية بأيدٍ مصرية.

صناعة سيارة وتجربتها في 28 يوما

وقال قائد الفريق الطالب أحمد عز، إن هذا الموسم من المسابقة كان به تحديات كثيرة، خاصة أنه تم صناعة السيارة بشكل كامل وتجربتها في خلال 28 يوما فقط، ومع ذلك حققنا المركز الخامس في هذا الموسم بدلا من الحادي عشر في الموسم السابق.

وأكد أنه يطمح هو وباقي أعضاء الفريق في تحقيق المركز الأول خلال الموسم القادم، مضيفا «نعمل على تطوير مراحل التصنيع لتحقيق مراكز متقدمة في المستقبل، وفى النهاية بتقدم بالشكر لرئيس الجامعة الدكتور طارق الجمال، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب، وعميد الكلية الدكتور نوبي محمد حسن، وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على الفريق وكل زملائه من أعضاء الفريق».