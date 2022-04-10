نواب يطالبون بسحب ملف المواقف والسرافيس من المحليات: كله تجاوزات

انتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، تقديم وزارة التنمية المحلية بيان عن حصر المواقف الرسمية والعشوائية في المحافظات غير مختوم وغير واضح أنه مرسل إلى مجلس النواب ولجنة نيابية.

مجلس النواب يناقش ملف المواقف العشوائية

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: «البيان الجديد المقدم من وزارة التنمية المحلية إنشائي، مش ممضي ولا مختوم، مجلس نواب يطلب بيانات ومعلومات، لازم يكون بيان مختوم وممضي، ميجيش بهذا الشكل».

واستطرد السجيني قائلا: يجب الانتقال من العمل الشكلي إلى الموضوعي وإحداث تغيير وتطوير، واستند «السجيني» فى حديثه إلى بيان محافظة البحيرة، قائلا: بيان المحافظة بيقول إن المحافظة لا يوجد فيها ولا موقف عشوائي واحد، معقول ولا موقف، هذا غير صحيح، هل وزير التنمية المحلية اطلع على هذا البيان، المفروض يطلع على بيان يقدم لمجلس النواب.

مجلس النواب يطالب ببيان تفصيلي عن المواقف

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

أكد النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اجتماعات اللجنة لمناقشة ملف المواقف تهدف إلى تعظيم الإيرادات والتصدى للفساد ومنع إهدار المال العام، وأنه منذ 7 سنوات فتح مجلس النواب هذا الملف ولكن حتى الآن لم يتحقق المطلوب ولم يحدث أى تغيير .

وقال الحسيني: منظومة النقل الجماعي تحتاج للضبط، ونحتاج إلى بيان تفصيلي عن منظومة النقل الجماعي فى الـ 27 محافظة وإمكانياتها ومصروفاتها وإيراداتها.

الأشموني: السرفيس والتوك توك بلطجة علنية

وتساءل النائب أسامة الأشموني، عن بيان وزارة التنمية المحلية بشأن حصر المواقف الرسمية والعشوائية وساحات الانتظار، وطالببالتصدي لفوضي منظومة المواقف والسرفيس، وتابع: «السرفيس والتوك توك بلطجة علنية، ازاى نقعد 7 سنوات عشان نحل مشكلة المواقف ومفيش حل، هنفضل لامتى ورق وبنتكلم وخلاص ومفيش تغيير على الأرض، سعة الصدر في هذا الموضوع لابد أن تغلق».

وفجر النائب طارق الطويل مفاجأة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية قائلا: لو عملنا فيش وتشبيه لكل واحد في السرفيس هتلاقي في ملفه 20 سابقة، اسحبوا منظومة المواقف والسرافيس من المحليات، اللي بيدخل للدولة من المنظومة دى 20% فقط والباقي محدش يعرف عنه حاجة، إيصالات الكارتة والسرافيسبتطبع فى مطابع عادية، عاملين في السرفيس دخلوا بعجل وحاليا راكبين أحسن عربيات».

وتابع النائب طارق الطويل قائلا إن هناك إيصالات مضروبة، ولما مواطن في الشارع يتضرب من بلطجي، الأمر لا يجب السكوت عليه.