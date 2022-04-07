الصين تحذّر من زيارة مرتقبة لرئيس النواب الأمريكي لتايوان: تضر العلاقات

ذكرت الصين أنّ الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب الأمريكي، إلى تايوان، ستضر العلاقات بين واشنطن وبكين، وفقا لنبأ عاجل نقله موقع «العربية» قبل قليل.

توتر علاقات واشنطن وبكين

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين توترا كبيرا بلغ ذروته، عقب تهديد الولايات المتحدة للصين بعقوبات انتقامية، حال عملت على «دعم عدوان روسيا» على أوكرانيا، بحسب وصف الإدارة الأمريكية، وتزداد المخاوف من دعم بكين لموسكو، حيث رفضت وزارة الخارجية الصينية إدانة غزو أوكرانيا، لموسكو في مواجهة العقوبات الغربية.

ومن جهتها اتّهمت بكين واشنطن ببثّ أخبار وصفتها بـ«المضللة»، بعدما أفادت الصحافة الأمريكية بأنّ موسكو طلبت مساعدة عسكرية واقتصادية صينية، ردًا على العقوبات الغربية المفروضة عليها جراء حربها على أوكرانيا.