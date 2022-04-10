موسكو: زيادة صندوق الاحتياطي 3.6 مليار دولار من عائدات النفط والغاز

قالت الحكومة الروسية، إن حجم صندوق الاحتياطي التابع لها سيزداد بمقدار 273.4 مليار روبل وهو ما يعادل نحو 3.6 مليار دولار أمريكي، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم».

وأضاف مجلس الوزراء الروسي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، إن المصدر الأساسي لزيادة الاحتياطي النقدي سيكون من عائدات النفط والغاز، التي تم الحصول عليها خلال الربع الأول من العام الجاري.

حق التصرف في صندوق الاحتياطي

وتابع البيان أنه يحق لمجلس الوزراء التصرف في هذه الأموال وفقاً لنصوص في التعديلات التشريعية التي أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوائل مارس الماضي.

وأوضح أنه تم إنشاء صندوق الاحتياطي الحكومي لتمويل النفقات غير المتوقعة والإجراءات ذات الأهمية الفيدرالية التي لم ينص عليها قانون الميزانية الفيدرالية للسنة المالية المعنية.

وأكد مجلس الوزراء خلال البيان أن أموال الصندوق يتم تخصيصها لأغراض ذات أهمية اجتماعية، لافتاً إلى أنه عام 2021، تم رصدها لتمويل إعانات لأصحاب المعاشات والعائلات التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم من 6 إلى 18 عاماً، كما تم استخدامها في الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا.

العملة الوطنية وتصدير الغاز

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر قراراً بأن يكون التعامل في تصدير الغاز الروسي للدول غير الصديقة من خلال العملة الروسية الوطنية الروبل، وذلك رداً على حزمة العقوبات الاقتصادية التي قامت بها عدة دول غربية تجاه موسكو، والتي كان من بينها تجميد أصول الأموال لعدد من البنوك التي تدعمها الحكومة الروسية وكذلك تجميد أصول عدد كبير من الشخصيات الروسية والشخصيات الداعمة لقرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ 46، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قيام بلاده بشن عملية عسكرية لحماية المواطنين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.