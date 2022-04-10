عاجل .. روسيا وأوكرانيا يتبادلان الأسرى للمرة الثالثة منذ بدء الحرب

نفذت الحكومتين الروسية والأوكرانية عملية تبادل أسرى على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وأعلن كلا من الجانبين أنَّ العملية تمت مساء أمس بشكل غير معلن، بحسب ما أفادت به شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية منذ قليل، لتعد هذه هي العملية الثالثة منذ بدء الحرب.

وقالت تاتيانا موسكالكوفا مفوضة حقوق الإنسان الروسية، عبر قناتها الرسمية على تطبيق «تيليجرام» اليوم، إنَّه تمّ تنفيذ عملية تبادل أسرى مساء يوم أمس مع الجانب الأوكراني.

موظفون في الطاقة النووية الروسية بين الأسرى

وأضافت «موسكالكوفا» أنَّ عملية التبادل أربعة موظفين، يعملون في المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية «روس آتوم»، إلى جانب عدداً من العسكريين الروس.

وتابعت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، أنه في صباح اليوم وصل الأسرى الروس إلى بلادهم، لافتة إلى أنهم سوف يلتقون بأقاربهم وأهاليهم في القريب العاجل.

وأعلنت «موسكالكوفا» أمس تحرير 14 بحاراً كانوا يعملون على متن سفينة «آزوف كونكورد» التجارية الروسية وهي السفين التي تم احتجازها من قبل القوات الأوكرانية في ميناء ماريوبول.

ولفتت مفوضة حقوق الإنسان الروسية إلى أنه تم أيضاً عملية تبادل بين 32 من سائقي الشاحنات الروسية مقابل 20 أوكرانياً وعدداً من مواطني بيلاروس.

تسليم 26 شخصا إلى كييف

على الجانب الآخر، أعلنت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إنه تم إجراء عملية تبادل جديدة يوم أمس، تم من خلالها تسليم روسيا 26 شخصاً إلى كييف كان من بينهم 12 عسكرياً، لافتة إلى أنَّ هذه العملية تعد الثالثة من نوعها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ46 على التوالي منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، معلناً شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المواطنين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

ولم يحدد الرئيس الروسي وقتها أي جدول زمني للعملية العسكرية، مؤكداً أنها سوف تنتهي بمجرد تحقيق العملية العسكرية أهدافها في أوكرانيا.