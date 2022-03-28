تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.. تزويد كييف بأسلحة وتحذير من أزمة جوع

تدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثاني وسط ملايين النازحين وآلاف القتلى من الجانبين الروسي والأوكراني، وتحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة من أزمة جوع عالمية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أنّ روسيا لديها مشروع تأشيرات دخول جديد يخص الدول التي وصفها بـ«غير الصديقة»، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية».

تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

ومن جهتها أطلقت بكين تهديدات بالرد المناسب على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وقالت الحكومة الصينية إنّ تلك العقوبات تضر بمصالح البلاد، مشيرة إلى أنّ العديد من الدول تعرّضت لأضرار تجارية واقتصادية جرّاء العقوبات الأمريكية، وفقاً لما نقلته وكالة «تاس» الصينية.

الصين تهدد بالرد القوي على العقوبات الأمريكية بحق روسيا

وحول التفاصيل المتعلقة بتهديدات بكين، قال وانج ون، المتحدث باسم الخارجية الصينية ، اليوم الإثنين، إنّ بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد الرد القوي والمناسب على العقوبات الأمريكية، وفقا لوكالة «روسيا اليوم».

من جهته قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، مساء اليوم الإثنين، إنّ واشنطن تعتزم رفقة حلفائها إمداد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوية الروسية S300، لافتاً إلى أنّ بلاده دائماً ما تزود الأوكرانيين بالأسلحة التي يستطيعون استخدامها في الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع المصدر أنّه يتم إرسال 240 فردًا من الجيش الأمريكي إلى ألمانيا بالإضافة إلى 6 طائرات حربية، لافتاً إلى أنّ تلك الطائرات لن يتم استخدامها لمهاجمة القوات الروسية في أوكرانيا.

مقدونيا تطرد دبلوماسيين روس

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين قالت وكالة الأنباء المقدونية الشمالية، إنّ سلطات البلاد قررت طرد دبلوماسيين روس، مشيرة إلى أنها أبلغت السفير الروسي في البلاد سيرجي بازدينكين، بأن 5 من موظفي السفارة غير مرغوب فيهم، وعليهم المغادرة في غضون 5 أيام من تاريخ تسليم المذكرة إلى السفارة الروسية.