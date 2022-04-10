«الأرصاد الجوية» تكشف عن تفاصيل طقس تاسع أيام شهر رمضان بالخرائط

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آخر تطورات حالة الطقس في كل أنحاء الجمهورية، وأبرز الظواهر الجوية، التي تتعرض لها البلاد خلال يوم الأحد الموافق 10 أبريل، والتاسع من شهر رمضان المبارك، مستعينة بصور من الأقمار الصناعية، تظهر سرعات الرياح وحركة السحب والشبورة.

طقس اليوم مائل للحرارة نهارا

وصرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن طقس اليوم ربيعي مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد، مائل للبرودة ليلا، وفي فترات الصباح الباكر، وهدوء كامل في سرعات الرياح على كافة الأنحاء.

شبورة كثيفة صباحا

أوضحت أن الشبورة المائية الكثيفة، تظهر صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، وإثرها تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة:

القاهرة 29-15

الإسكندرية 24-15

وادي النطرون 27-15

طنطا 29-14

شبين الكوم 29-14

دمنهور 28-15

بلطيم 24- 15

مطروح 21-14

السلوم 23-14

سيوة 29-11

بورسعيد 22-15

دمياط 21-15

الزقازيق 29-15

المنصورة 29-15

الإسماعيلية 29-15

السويس 28-15

العريش 23-15

رفح 23-14

رأس سدر 30-16

نخل 28-15

نويبع 35-16

طابا 31-16

كاترين 29-14

الطور 32-23

شرم الشيخ 32-23

الغردقة 33-22

مرسى علم235-21

الفيوم 31-17

بني سويف 31-17

المنيا 32-17

أسيوط 34-18

سوهاج 35-19

قنا 38-22

الأقصر 39-23

أسوان 41-24

إدفو 41-24

أبو سمبل 39-25

الوادي الجديد 37-20

شلاتين 33-18

أبو رماد 33-17

حلايب 30-19

رأس حدربة 30-18