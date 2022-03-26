«السياحة والآثار» تستأنف الموسم الثقافي بعد توقف عامين بسبب كورونا

تستأنف وزارة السياحة والآثار، بعد غد الاثنين، بقاعة أحمد باشا كمال بمقر الوزارة بالزمالك، نشاط الموسم الثقافي للمجلس الأعلى للآثار، بعد توقف لمدة عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية، أن الموسم الثقافي يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية يجري عقدها شهريا على مدار العام لاستعراض نتائج أعمال حفائر البعثات المصرية والأجنبية العاملة بالمواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية.

نتائج بعثة الدومنيكان في معبد تابوزيريس ماجنا بالإسكندرية

وأضاف أنه من المقرر أن يستهل الموسم الثقافي هذا العام أولى محاضراته حول أعمال ونتائج بعثة الدومنيكان في معبد تابوزيريس ماجنا بالإسكندرية برئاسة الدكتورة كاثلين مارتينيز، التي تمكنت من الكشف عن شبكة أنفاق تمتد من بحيرة كينج ماريوت إلى البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة عرض أعمال المسح التصويري التي جرت بالموقع، مع عرض 34 خريطة ومخطوطة ونصوص أصلية قديمة.