النقض تسدل الستار على قضية قاتل عجوز العمرانية وتؤيد إعدامه

أيدت محكمة النقض، اليوم الأحد، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام في حق أحد الأشخاص، ويدعى «سيد. ه»، في العقد الثالث من عمره ويعمل سفرجي، بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه، وذلك لإدانته بقتل عجوز بمنطقة العمرانية لسرقته.

بداية الواقعة، كانت في عام 2015، عندما تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا يفيد بمقتل المجني عليه «محمود. ع»، عجوز يقطن بمفرده داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

التحريات تكشف الواقعة

بعمل التحريات وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة، تبين أن المتهم يدعي «سيد. ه»، يبلغ من العمر 23 عامًا، ويعمل سفرجي، وكان ذلك بغرض السرقة وعندما افتضح أمره وشعر به العجوز باغته بضربة على رأسه بعصا خشبية، أتبعها ضربة بقطعة من الرخام، ما أسفر عن مصرعه.

القبض على المتهم

وبالانتقال لمكان الواقعة ومعاينة النيابة العامة للجثة، تم نقله للمشرحة لحين تسليمه لذويه، والذين اتهموا الجاني بقتله بغرض سرقته وعدم افتضاح أمره، وبالقبض عليه وسؤال النيابة أقر بارتكابه للواقعة ومثل جريمته، وقال إنه كان دائم التردد على العجوز وعندما رآه خشي افتضاح أمره فأرداه قتيلا.

ووجهت له النيابة العامة، تهمة القتل، وبعد الانتهاء من التحقيقات معه، أحالته النيابة إلى محكمة جنايات الجيزة التي قضت بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وبعد ورود الرأي قضت بإعدامه عما نسب إليه من اتهامات القتل العمد والسرقة، وبعدها تقدم دفاع المتهم بعمل استئناف على الحكم، لكن محكمة النقض، اليوم الأحد، أسدلت الستار على القضية برفض النقض المقدم، وينتظر المتهم خلال أيام تنفيذ حكم الإعدام بحقه.