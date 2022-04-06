7 جرائم قتل بشعة في أول أسبوع من رمضان.. دماء في الشهر الحرام

على خلاف الكثيرين ممن يستعدون لاستقبال شهر رمضان الكريم بالصيام والقيام وأعمال البر والخير، هناك آخرون تخلوا عن إنسانيتهم ولم يحترمو قدسية الشهر الفضيل، حتى استباحوا دماء أقرب الناس إليهم، فأقدموا على ارتكاب جرائم قتل بشعة، خلال الأيام الأولى من شهر الصيام، من بينهم زوج قام بقتل زوجته وحماه، وآخر قتل صديقه ومزق جسده إلى أشلاء، وثالث أقدم على قتل زوجة شقيقة خوفاً من افتضاح العلاقة الآثمة بينهما، ورابع قتل زوجته بسبب مشادة كلامية.

شاب يقتل زوجته وحماه بسبب الخلع بالإسماعيلية

شهد أول أيام شهر رمضان جريمة قتل بشعة في محافظة الإسماعيلية، بعدما أقدم شاب على قتل زوجته وحماه في قرية «نفيشة»، حيث استيقظ الأهالي على مقتل جارهم السبعيني أثناء أدائه صلاة الضحى على سجادة الصلاة، ومقتل ابنته التي تركت منزل الزوجية، واتجهت إلى منزل أسرتها قبل سنوات، ولم يكن يسأل عنها زوجها، إلا أنّه ظهر فجأة وطلب منها العودة، ولكنها رفضت وطلبت الطلاق ورفعت قضية خلع ضده، فذهب إلى منزل أسرتها وتخلص منها طعناً بالسكين في غرفتها، ثم خرج للصلاة وتخلص من والدها.

بائعة متجولة تقتل مسجل خطر عاكسها بسوهاج

وفي واقعة أخرى، أنهت بائعة متجولة حياة مسجل خطر، بتسديد عدة طعنات له بسلاح أبيض في الصدر وأسفل البطن، بمعاونة شقيقتها، في منطقة ميدان «العارف بالله»، بمدينة سوهاج، في ثاني أيام شهر رمضان، انتقاماً منه لقيامه بمعاكستها هي وشقيقتها، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج العام، وتبينّ أنّ المجني عليه مسجل خطر، وسبق اتهامه في 24 قضية، سرقات متنوعة ومخدرات وحيازة سلاح بدون ترخيص، جرى ضبط المتهمتين، اللتين اعترفتا بارتكاب الواقعة.

نهاية الحرام.. شاب يقتل زوجة شقيقه

وفي واحدة من أبشع الجرائم خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، أنهى شاب في العقد الثالث من العمر، حياة زوجة شقيقه العشرينية، شنقاً داخل منزلها في محافظة الشرقية، وذلك بعدما جمعتهما علاقة آثمة، وخوفه من افتضاح أمرهما، فقرر التخلص منها، حتى لا يكتشف أحد العلاقة المحرمة التي تجمع بينهما.

مقتل ربة منزل في ظروف غامضة بالهرم

جريمة بشعة استيقظ عليها أهالي منطقة «كعبيش» بالهرم، بعدما عثروا على جثة سيدة داخل شقة مملوكة لأحد أقاربها، حيث كانت غارقة وسط بركة من الدماء، في أحد العقارات، وبجوارها طرف صناعي لشخص مبتور القدم، وتكثف مباحث الجيزة من جهودها لكشف ملابسات الحادث، وسرعة ضبط الجاني.

حداد يقتل مواطناً ويسرق أمواله بحدائق أكتوبر

وفي مدينة حدائق أكتوبر، قام حداد، في الثلاثينيات من العمر، بقتل صاحب إحدى الشقق، بعدما استدعاه للقيام ببعض الصيانة في منزله، وخلال عمله لاحظ الحداد وجود مبلغ مالي داخل الشقة، فاعتدى على صاحب المنزل بآلة حادة، وسرق مبلغ 4800 جنيه، وتركه جثة هامدة غارقاً في دمائه وفر هارباً، إلا أنّ الشرطة تمكنت من ضبطه واعترف بارتكابه الجريمة.

عامل يقتل زوجته بسبب مشاجرة في بني سويف

وفي بني سويف، أنهى عامل حياة زوجته التي تعمل بائعة خضروات، داخل منزلهما في مدينة ناصر، شمال المحافظة، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، استل على إثرها المتهم سلاح أبيض «سكيناً» من المطبخ، وسدد لها عدة طعنات، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، وتم ضبط الجاني الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

شاب يقتل صديقه ويقطع جثته إلى أشلاء بحلوان

أثار العثور على مؤخرة آدمية في القمامة بمنطقة حلوان، الفزع في قلوب جامعي القمامة، فأبلغوا الشرطة على الفور، والتي تمكنت من جمع أشلاء الجثة، وتبينّ أنّها لعامل في العقد الرابع من العمر، وأنّه مبلغ باختفائه منذ 4 أيام، وتبينّ أنّ صديق المجني عليه أنهى حياته وقطع جسده إلى أشلاء، وذلك لقيام المجني عليه بتهديد زوجته بفضح أمرهما وعملهما في الدعارة، بعدما مارس الرذيلة معها في منزلها، بحضور زوجها عدة مرات مقابل المال.