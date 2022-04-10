التموين: تسلمنا أكثر من 6 ونص مليون طن قصب من المزارعين منذ ديسمبر حتى اليوم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حجم توريدات قصب السكر من المزارعين منذ بدء موسم التوريد نهاية شهر ديسمبر الماضي وتحديدا يوم 28 ديسمبر الماضي، والذي يستمر حتى شهر إبريل المقبل، مشيرة إلى أن شركة السكر للصناعات التكاملية تنتج السكر من القصب المورد أولا بأول.

حجم توريدات قصب السكر حتى الآن

وقال تقرير صادر عن شركة السكر للصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، إن حجم توريدات قصب السكر من المزارعين منذ يوم 28 ديسمبر الماضي بلغت حتى الآن أكثر من 6 ونص مليون طن قصب من المزارعين، فضلا عن استمرار موسم التوريد حتى نهاية أبريل الجاري.

وأفاد التقرير أن كميات القصب الموردة من المزارعين تم إنتاج السكر منها، وبلغت كمية السكر المنتجة حوالي 800 ألف طن سكر حتى الآن، فيما تستهدف وزارة التموين من موسم توريد القصب الحالي استلام 8 ملايين طن قصب من المزارعين.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

ويصل حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر إلى كمية تكفي الاستهلاك 6 أشهر، وستزيد بعد انتهاء موسم توريد القصب والبنجر الحالي الذي سيضاعف كميات المخزون الإستراتيجي.

وتعد سلعة السكر من السلع التموينية الأساسية، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا بضخ 4 ألاف طن سكر لمخازن الجملة من أجل تزويد منافذ البقالين بها، حيث تبلغ حصة البطاقة التموينية من السكر ضعف عدد الأفراد المقيدين عليها، بمعنى إذا كانت البطاقة عددها 4 أفراد فإن حصة السكر لها 8 أكياس من السكر بحد أقصى.

ويستقر سعر كيس السكر عند 10 جنيهات ونصف على بطاقة التموين من منافذ البقالين، مساويا لسعره الحر في المجمعات الاستهلاكية.