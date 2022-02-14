«التموين» تتسلم 2.8 مليون طن قصب من المزارعين حتى الآن

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من شركة الصناعات التكاملية للسكر، التابعة للوزارة، بشأن إجمالي حجم توريدات قصب السكر من المزارعين حتى الآن منذ بدء موسم التوريد يوم 28 ديسمبر الماضي، والذي يستمر حتى شهر إبريل المقبل.

توريد مليونين و800 ألف طن حتى الآن

وأفاد تقرير شركة السكر للصناعات التكاملية، أن حجم توريدات قصب السكر من المزارعين حتى الأن بلغت مليونين و800 ألف طن قصب مورد لصالح الشركة، وذلك من بين الكمية التي تستهدفها الوزارة من الموسم الحالي والتي تقدر بـ8 ملايين طن قصب تستهدف الوزارة استلامها من المزارعين، وأوضحت شركة السكر للصناعات التكاملية أن كميات السكر التي تم إنتاجها من القصب المورد حتى الآن من المزارعين بلغت تقريبا 282 ألفا و500 طن، إجمالي ما تم انتاجه من السكر منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي.

حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

ووفقا لتصريحات سابقة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يكفى لمدة تزيد على 6 أشهر، فضلا عن أنه من المقرر زيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي بعد الانتاج من موسم توريد السكر الحالي، ويبلغ سعر كيلو السكر في منافذ التموين المصروف للمواطنين على بطاقات التموين 10 جنيهات ونصف، مساويا لسعر كيلو السكر الحر المطروح في فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات لبيع السلع المختلفة للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين.

سعر طن القصب

وجاء سعر توريد طن القصب من المزارعين للعام الجاري، بناء على ما أعلنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة، عند 810 جنيهات بدلا من 720 جنيها للعام الماضي.