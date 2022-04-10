دعاء بعد الأذان.. اعرف ماذا كان يقول الشيخ الشعراوي وأفضل الصيغ

يبحث الكثيرون عن دعاء بعد الأذان، لاسيما وأنه من أفضل الأوقات التي يقبل فيها الدعاء، لذلك يستحب أن يدعو الإنسان لنفسه ولغيره، ومن أفضل الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن أن تكون دعاء بعد الأذان، ترصدها «الوطن» في السطور المقبلة.

دعاء بعد الأذان

يعد دعاء بعد الأذان: «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة هذا» رواه البخاري في الصحيح، عن جابر، زاد البيهقي في آخره: إنك لا تخلف الميعاد وهي زيادة لا بأس بها، أما زيادة: (في الجنة) فلا أصل لها فيما نعلم، نعم، من دعاء بعد الآذان، المحفوظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام، ويستحب قوله حين يسمع النداء، حسبما كان يدعو الشيخ محمد متولي الشعراوي.

صيغة دعاء بعد الأذان

كما ورد عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ في دعاء بعد الآذان: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

أفضل دعاء بعد الأذان

ويردد دعاء بعد الأذان فيقول: «اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب».

ومستحب الدعاء بعد الآذان: «اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري، اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين».