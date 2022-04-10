هل المحاليل وقطرتي العين والأنف وغسيل الكلى تفطر في رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

يحرص المسلمون على إتمام صيامهم خلال شهر رمضان على أكمل وجه، والاستفسار عن مختلف الأمور والأحكام الشرعية لبعض الأفعال، لذلك يتساءل العديد من الأشخاص حول ما إذا كان خضوعهم لتعليق محاليل أثناء الصيام تبطل صيام شهر رمضان الكريم أم لا؟.

حكم تعليق المحاليل في نهار رمضان

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية إن تعليق المحاليل للمريض في نهار رمضان غير مفطر في العموم وحتى لو كانت تحتوي على الفيتامينات، أو الجلوكوز وكذلك جميع أنواع الحقن، وذلك كونها تدخل جسم الإنسان عن طريق مدخل طبيعي.

وأضاف عاشور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحل الطبيعي في الإنسان الفم والأذن وعلى الراجح فتحة الشرج، والإفطار يعني دخول المادة إلى جسم الإنسان عن طريق هذه المنافذ المفتوحة.

وتابع: كما أن جميع أنواع الحقن تعتبر غير مفطرة في نهار رمضان بما فيها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

هل قطرة العين تفطر؟

وعن قطرة العين قال إنها غير مفطرة، فيما تعتبر قطرة الأنف من المفطرات في نهار شهر رمضان.

ونشرت وزارة الصحة، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مؤخرا مقطع فيديو يحسم الجدل حول السؤال: «هل حصول مريض الكلى على جلسات الغسيل الكلوي أثناء الصيام يبطله أم لا؟».

الغسيل الكلوي لا يعتبر من المُفطرات

واستعانت وزارة الصحة برأي الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء من خلال مقطع الفيديو، قال فيه إن الغسيل الكلوي لا يعتبر من المُفطرات لأن الإفطار يكون بما دخل إلى الجوف، والجوف هو الجزء المجوف من باطن جسم الإنسان، بما يشمل المعدة والمريء والجهاز الهضمي.

وأشار إلى أن الغسيل الكلوي خارج منطقة الجوف، ولذلك فلا خوف من أن يقوم الإنسان مريض الكلى بعملية غسيل الكلى، بل يحصل عليها وهو مطمئن تماما على صحة صومه.