مسلسل الاختيار الحلقة 6.. لماذا حاصرت جماعة الإخوان المحكمة الدستورية؟

استعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6 الذي يعرض على شاشة «أون» في حلقة اليوم حصار أنصار جماعة الإخوان الإرهابية لمحيط المحكمة الدستورية العليا بهدف إثارة الشغب وهز ثقة المحكمة والتي كانت ضمن أهدافهم الخبيثة.

قاضي يرفض مغادرة المحكمة رغم حصار الإخوان

وظهر في المشهد الفنان أحمد عز، خلال المسلسل، متوجهًا للمحكمة الدستورية العليا للاطمئنان على والده الذي كان داخلها، وعندما وصل لمكتب والده تبيّن أن ضغطه مرتفع.

وطالب «عز»، خلال المسلسل من والده بالمغادرة للمنزل، ليرد عليه: «مش همشي من هنا، ومفيش حاجة في الدنيا ممكن ترهبني.. 40 سنة وأنا بشتغل قاضي ومستشار عمري ما خوفت ولا هخاف، مش همشي ومش هتحرك»، ليوافق في النهاية على بقاءه على أن يظل معه.

المحكمة الدستورية رمز العدل والحق

واستكمل والده حديثه: «قبل ما تقول أي حاجة.. أنت فاهم يعني إيه يمنعوا قضاة مصر من دخول المحكمة؟ دي المحكمة الدستورية أعلى درجة في المحاكم في مصر رمز العدل والحق».