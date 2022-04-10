«ثقافة الشيوخ» توصي بسرعة استئناف دراسة تحويل قصر إلكسان إلى متحف بأسيوط

أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، سرعة استئناف الدراسات المتعلقة؛ لتحويل قصر إلكسان باشا إلى متحف بمحافظة أسيوط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام، بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، اليوم الأحد؛ لمناقشة الاقتراح المقدم من النائبين علي مهران، وهند جوزيف بشأن استكمال أعمال الترميم الخاصة بقصر إلكسان باشا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط.

واستعرض النائبان علي مهران وهند جوزيف، الأوضاع التي وصل لها القصر، مطالبين بمعرفة سبب توقف أعمال التطوير بالقصر.

كما استعرض الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، حجم الأعمال التي حدثت داخل القصر، بـ14 مليون جنيه؛ ليصبح القصر ملك المجلس الأعلي للآثار، موضحًا أنّ مساحة القصر فدان ونصف، وأنه يلقى عناية كبيرة.

وأكد أنّ هناك بعض الأحداث التي جرت وانعكست على بالسلب على القصر مثل ثورة 2011، ثم كوفيد 19، مشيرا إلى أنّ مصر فيها 1040 أثرًا إسلاميًا، وأنّه سيقدم تقريرًا للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، يتضمن كل ما هو خاص بشأن قصر إلكسان باشا.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بسرعة استئناف الدراسات المتعلقة لتحويل قصر إلكسان باشا لمتحف في محافظة أسيوط.