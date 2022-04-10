عاجل.. القبض على حارس عقار بتهمة قتل شاب داخل شقته في البساتين

ألقت قوة أمنية من قسم شرطة البساتين، بمديرية أمن القاهرة، القبض على حارس عقار، لقتله شابا بسلاح أبيض «سكين»، داخل شقته الكائنة بدائرة القسم لسرقته.

بداية الواقعة، كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من عدد من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بمنطقة البساتين بالقاهرة، وبكسر الباب تبين وجود شاب ملقي بداخل الشقة وبه 3 طعنات متفرقة بأنحاء جسده.

فحص جثة المجني عليه

وتبين من فحص الجثة أنّها لشاب، وبها عدة طعنات متفرقة في الجسد، وبتقنين الإجراءات وعمل التحريات وجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وفحص علاقات المجني عليه، ضبط المتهم «حارس العقار»، واعترف بأن الدافع لارتكابه جريمة القتل هو السرقة، وبعدها فرّ هاربا إلى إحدى محافظات الوجه القبلي.

النيابة تأمر بتشريح الجثة

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها والوقوف على أسباب الوفاة، وتسليمها لذويه.