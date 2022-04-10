قرار جمهوري بتعيين ناصر حجي عميدا لكلية الألسن بجامعة سوهاج

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين الدكتور ناصر السيد محمود حجي، عميداً لكلية الألسن بجامعة سوهاج، وهنأ الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، عميد الكلية الجديد، متمنيا له التوفيق خلال المرحلة القادمة، مقدما كل الشكر والتقدير للدكتور صبري توفيق، على ما بذله من جهد خلال الفترة الانتقالية والتي كان فيها مشرفا على الكلية.

دور المرأة في المجتمع الصعيدي

وفي سياق آخر، نظمت وحدة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع سفارة المعرفة بالجامعة، دورة تثقيفية بعنوان «دور المرأه في المجتمع الصعيدي»، والتي استهدفت طلاب وطالبات الجامعة بمختلف كلياتها، وذلك بمقر سفارة المعرفة بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن تلك الدورة تأتي في إطار إستراتيجية الدولة للنهوض بدورة المرأة عامة، وبالفتاة الجامعية خاصة وتمكينها اجتماعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا.

دورات تثقيفية لتنمية مهارات الفتاة الجامعية

وأكد «عبدالخالق» على أن الجامعة تحرص بصفة مستمرة على عقد سلاسل عديدة من الدورات التثقيفية الخاصة لتنمية ثقافة ومهارات الفتاة الجامعية، وجعلها أكثر إيجابيا في شتى المجالات، وذلك حتى تفيد نفسها ومجتمعها على كل الأصعدة.

وأضافت الدكتورة ريهام فاروق مدير وحدة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج، أنه شارك بالتدريب طلاب من كليات الجامعة المختلفة، موضحة أن الهدف من البرنامج التثقيفي التوعية بدور المرأة وصقل مهاراتها الحياتية لبناء أسرة سوية ولتفعيل دورها بإيجابية داخل مجتمعها.