1100 شجرة صدقة جارية على روح الشهيد «إسلام عبد المنعم» بجوار جامعة سوهاج

دشن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وأسرة الشهيد إسلام أحمد عبد المنعم مزرعة أشجار، وذلك بزراعة 1100 شجرة زينة باسم الشهيد، بالمسطح الملاصق لسور الجامعة من الناحية الشمالية الواقع بين البوابتين الفرعية الأولى والثانية بالحرم الجامعي الجديد، يرافقه الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والعقيد اسامة أبو علم نائباً عن المستشار العسكري، وأسرة الشهيد وذويه.

تهيئة بيئة صحية خضراء أمام الطلاب

وكان رئيس جامعة سوهاج قد استقبل ظهر اليوم، أسرة الشهيد إسلام أحمد عبدالمنعم، بقاعة كبار الزوار بالحرم الجديد، وكرم رب الأسرة بمنحه شهادة شكر وتقدير، مثنيًا على تلك المبادرة المتعلقة بزراعة 1100 شجرة كصدقة جارية على روح الشهيد البطل وتخليداً لذكراه كتبرع من أسرته، متوجهًا بشكر وافر لأسرة الشهيد، ومثمنًا الدور الذي يقوم به شهداء الوطن من أبناء الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب.

وصرح رئيس جامعة سوهاج بأن رعاية تلك المبادرات يأتي في إطار الحرص على تحسين المظهر الحضاري والجمالي للجامعة الجديدة وتهيئة بيئة صحية خضراء أمام الطلاب، لإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم، لافتاً إلى أن المبادرة تتزامن مع توجه العالم نحو التنمية المستدامة والعيش في ظل بيئة خضراء نظيفة.

يذكر أن الشهيد إسلام أحمد عبدالمنعم كامل من أبناء مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، واستشهد أثناء اشتراكه في مداهمة للقضاء على الإرهاب في معسكر «قصيمة» بجنوب سيناء في 2 مارس عام 2016.