«الليلة الكبيرة» تعود من جديد في ليالي رمضان على مسرح القاهرة للعرائس

قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، إن عرض العرائس الشهير «الليلة الكبيرة» يبدأ عروضه خلال شهر رمضان الكريم ابتداء من يوم الثلاثاء ١١ رمضان حيث يقدم عروضه بساحة الهناجر بالأوبرا ولمدة أسبوعين يوميا فى تمام الساعة التاسعة مساء.

فعاليات برنامج «هل هلالك»

يأتي ذلك ضمن فعاليات «هل هلالك» التي يقيمها قطاع الإنتاج الثقافي، ويقدم على مسرح مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة ابتداء من يوم الخميس ١١ رمضان إلى ١٤ رمضان، في تمام الساعة التاسعة، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية،ومن يوم ١٥ رمضان حتي ٢٠ رمضان يقدم على مسرح الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ويعتبر هذا العام أكثر عام يقدم فيه عروض الليلة الكبيرة في شهر رمضان ، حيث يقدم العرض بـ٣ أماكن مختلفة.

تفاصيل عرض الليلة الكبيرة

يذكر أن عرض «الليلة الكبيرة» هو العرض الأكثر جماهيرية وشعبية فى تاريخ مسرح العرائس، ويشكل جزءا من وجدان الشعب المصرى، وأصبح جزءا من التراث الفني المصري الأصيل، ويعد أحد أهم إبداعات الفنان الكبير الراحل ناجي شاكر، وهو بانوراما للمولد الشعبي تعرض بطريقة مميزة ومبتكرة.

وسبق وقدم عرض «الليلة الكبيرة» أكثر من مرة في رمضان على أكثر من مسرح وشهد حضور جماهيري كبير وقت عرضه.

«الليلة الكبيرة» بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجي شاكر، إخراج صلاح السقا.