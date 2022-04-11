قوافل «حياة كريمة» الطبية تجوب 9 محافظات حتى 11 رمضان.. الكشف والعلاج مجانا

لم يغب محور الصحة عن أهداف عمل «حياة كريمة»، في القرى الأكثر احتياجا على مستوى مصر، إذ تتعاون المبادرة مع الجهات المسئولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، بهدف تحسين مستوى الخدمة الصحية في القرى، وتقديم خدمات مجانية للأهالي، تشمل الكشف وإجراء عمليات جراحية ومنح أجهزة تعويضية.

قوافل حياة كريمة الطبية

استمر عمل مبادرة حياة كريمة بالقرى الفقيرة والمهمشة، من أجل تقديم الخدمات الصحية المختلفة، آخرها توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للتخفيف عن كاهل المواطن المصري، بحسب ما أعلنته المبادرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

9 قوافل مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وتقدم القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة»، خدماتها بشكل مجاني للكشف الطبي وصرف العلاج، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتغطي القوافل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

وكشفت وزارة الصحة في بيان لها، عن إطلاق قافلتين طبيتين يومي 9 و10 رمضان بمنطقتي كيما محافظة أسوان، وقرداحي مركز المنتزة محافظة الإسكندرية، كما سيجرى إطلاق 7 قوافل طبية أخرى بمناطق وحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، الوحدة المحلية بالملاك 1 مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، شابور مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، مركز طبي التجمع الأول حي القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، النهضة – عائشة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، السبخاوية مركز جمصة محافظة الدقهلية، دمشاو هاشم محافظة المنيا، وذلك في يومي 10 و11 من الشهر نفسه.

العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي

وذكرت وزارة الصحة أنَّه يجرى توقيع الكشف الطبي على المواطنين والعلاج ضمن القوافل الطبية بالمجان، منوهة بأنَّه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وتضم القوافل تخصصات: «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.