اليوم.. قوافل طبية مجانية من «حياة كريمة» للكشف والعلاج في 10 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن إطلاقها لعدد من القوافل الطبية للكشف والعلاج بشكل مجاني على مختلف المواطنين في عدد 10 محافظات على مستوى مختلف محافظات الجمهورية اليوم الخميس، وذلك يأتي ضمن ما تطلقه وزارة الصحة من قوافل طبية بشكل يومي تابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل.. قوافل «حياة كريمة» الطبية

وتوضح «الوطن» كافة تفاصيل القوافل الطبية التابعة لـ «حياة كريمة» والتي سيتم إطلاقها على مدار اليوم، تتضمن التفاصيل مختلف أماكن القوافل الطبية، إلى جانب التخصصات الطبية التي وفرتها وزارة الصحة والسكان من خلال تلك القوافل الطبية.

أماكن القوافل الطبية التابعة لـ «حياة كريمة»

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أماكن القوافل الطبية في المحافظات المختلفة، وهي كالتالي:

1 - محافظة سوهاج، وتحديداً في «العوامية» التابعة لمركز ساقلتة.

2 - محافظة البحيرة، وتحديداً في «بولين» التابعة لمركز كفر الدوار.

3 - محافظة القاهرة، وتحديداً في مركز طبي الأسمرات التابع لحي المقطم.

4 - محافظة الغربية، وتحديداً في «محلة منوف» التابعة لمركز طنطا ثان.

5 - محافظة دمياط، وتحديداً في «البنك» التابع لمركز كفر سعد.

6 - محافظة أسوان، وتحديداً في «آرمنا» التابعة لمركز «نصر النوبة».

7 - محافظة بني سويف، وتحديداً في «الكوم الأحمر» التابعة لمركز سمسطا.

8 - محافظة قنا، وتحديداً في «القلمينا» التابعة لمركز الوقف.

9 - محافظة المنوفية، وتحديداً في «كفر المصيلحة» التابع لمركز شبين الكوم.

10 - محافظة مطروح، وتحديداً في المراقي «بهي الدين - مشندت» في مركز سيوة.

وزارة الصحة تكشف التخصصات الطبية المتوفرة في القوافل الطبية

ووفقاً لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، فإن التخصصات الطبية المتوفرة في القوافل الطبية كالتالي:

- نساء وولادة.

- الجراحة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- العظام.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- الرمد.

- القلب.

- الأسنان.

- الجلدية.

- خدمات التحاليل.

- خدمات الآشعة.