«الصحة» تطلق قوافل طبية مجانية بـ4 محافظات.. اعرف الأماكن والتخصصات

ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تتبع مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» والتي يجرى توفيرها بشكل يومي في مختلف المحافظات، تطلق اليوم الأربعاء، وزارة الصحة والسكان أكثر من قافلة طبية للكشف على مختلف المواطنين وعلاجهم بشكل مجاني، حسبما أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتوضح «الوطن» كافة التفاصيل المتعلقة بالقوافل الطبية التي سيجرى إطلاقها على مدار اليوم من جانب وزارة الصحة والسكان، متضمنة أماكن وجود القوافل الطبية والتخصصات الطبية الموجودة والمتوفرة بتلك القوافل.

أماكن القوافل الطبية

وحددت وزارة الصحة والسكان أماكن القوافل الطبية الموجودة اليوم في 4 محافظات على مستوى الجمهورية، وهي:

1 - محافظة الجيزة، وتحديدا في القبابات التي تتبع حي أطفيح.

2 - محافظة القليوبية، وتحديدا في عزبة رشيد التي تتبع مركز بنها.

3 - محافظة سوهاج، وتحديدا في الكولا التي تتبع مركز أخميم.

التخصصات الموجودة في القافلة الطبية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أيضا التخصصات الطبية الموجودة داخل قوافل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كالتالي:

1 - الجلدية.

2 - الجراحة.

3 - العظام.

4 - القلب.

5 - الأسنان.

6 - الرمد.

7 - خدمات التحاليل.

8 - خدمات الآشعة.

9 - نساء وتوليد.

10 - خدمات تنظيم الأسرة.

11 - الأطفال.

12 - الباطنة.

13 - الأنف والأذن.

صيدليات داخل القوافل الطبية

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق توفير صيدليات داخل القوافل الطبية، تكون موجودة بها كافة أنواع الأدوية التي يحتاجها المرضى.