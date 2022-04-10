العديد من القضايا المهمة التي تخص السيدات، يناقشها مسلسل فاتن أمل حربي أبرزها الخيانة الزوجية، ما دفع المتابعون إلى البحث عن مواعيد عرض الحلقة 8 من مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، بعد أن عرضت الحلقة السابقة فلاش باك من حياة «فاتن» الزوجية وتجسد دورها الفنانة نيللي كريم، إذ تعرضت للخيانة من قبل زوجها الذي يخدع إحدى الفتيات بأن زوجته توفت.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 8 والقنوات الناقلة

ومواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 8 والقنوات الناقلة، في الأوقات التالية حصريا على قناة سي بي سي:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية 10:15 صباحًا.

وجرت أحداث الحلقة 7 استكمالًا لقضية أمس، إذ ذهبت «فاتن» إلى الشيخ يحيى، للتأكد من أن الله لم يأمر بحرمان الأم من الحضانة في حالة زواجها من رجل آخر، وأكد الشيخ أنه مجرد أحاديث من الفقهاء ولكن الله عز وجل حرم، حرمان الطفل من حضن أمه.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

تجسد نيللي كريم بطلة العمل الدرامي، دور السيدة التي تعرضت إلى الظلم من زوجها، وتبدأ رحلتها مع القانون لتسترد حقوقها وحقوق أبنائها ولكنها تدخل في العديد من المشكلات والقضايا التي تقع على عاتق المرأة المنفصلة، وتجد أن القانون غير منصف لحقوقها.