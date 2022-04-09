شيخ يطرد نيللي كريم بسبب أحكام الشرع في فاتن أمل حربي: «برة يا سافرة»

ماتزال قضية إسقاط حضانة الأم، الحدث الأساسي بمسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، وذلك بعدما ناقشت الأمر اليوم، بأحداث الحلقة الثامنة، التي عُرضت اليوم، بعدما لجأت لأحد الشيوخ خارج دار الإفتاء، للسؤال عن حكم الشرع بإسقاط الحضانة عن الأم حال الزواج.

وتعارضت نيللي كريم مع فتوى الشيخ، التي احتدت معه في الحديث، على الآراء الفقهية والشرعية، حتى قام بطردها، وسط الحضور قائلًا: «برة يا سافرة».

وعادت نيللي كريم، لساحة المحكمة، التي أظهرت تعاطف القاضي «خالد سرحان» معها، وسألته عن العدالة بحرمان الأم من أطفالها.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

ويذاع مسلسل فاتن أمل حربي على قناة «سي بي سي»، في الأوقات التالية:

- العرض الأول الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية للمسلسل، الساعة 10:15 صباحًا.

- ويذاع المسلسل أيضًا على watchit.

ويشارك في مسلسل فاتن أمل حربي، الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالك صدقي، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد ثروت، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.