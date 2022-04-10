والدة الفنانة ندى رحمي تخضع لعملية جراحية.. والجمهور: ربنا يطمنك عليها

طالبت الممثلة والإعلامية ندى رحمي، الجمهور بالدعاء لوالدتها سحر عبدالحميد، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ندى رحمي: والدتي دخلت غرفة العمليات

وقالت الممثلة والإعلامية ندى رحمي، إنّ والدتها داخل غرفة العمليات الآن، وتتمنى أن يدعو لها كل جمهورها ومحبيها، متابعة: «الدعاء بظهر الغيب مستجاب من فضلكم»، وذلك عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

الجمهور يدعو لـ سحر عبدالحميد والدة ندى رحمي

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الممثلة والإعلامية ندى رحمي، إذ كتب أحد الحسابات، عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «ألف سلامة ربنا يطمنك عليها إن شاء الله».

بينما جاء تعليق آخر، «ربنا يشفيها ويعافيها ويهون عليك يارب»، في حين قام آخر بالدعاء إليها قائلًا: «شفاها الله وعفاها واذهب الله عنها البأس ونجّها منه برحمته وخذ بها من الضر إلى الخير والعافيه وامسح على بدنها بأيادي اللطف والرحمة والنجاة والسلامة يارب».

سحر عبد الحميد تتعرض لـ أزمة صحية في أغسطس الماضي

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن بها الممثلة ندى رحمي، عن تعرض والدتها لوعكة صحية، إذ كشفت خلال أغسطس الماضي لعام 2021، عبر حسابها الخاص على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنت والدتها تعرضت لأزمة صحية مفاجئة، والتي دخلت على أثرها الرعاية المركزة، بأحد المستشفيات بالقاهرة.

لتعود بعدها وتطمئن جمهورها، بأن والدتها خرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية، إذ قالت في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إنّ حالة والدتها الصحية استقرت وخرجت من المستشفى، لكن شدد الأطباء على عدم تعرضها لأي مجهود بدني، وقياس الضغط بشكل مستمر.