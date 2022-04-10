البيت الأبيض: تعيين قيادة روسية جديدة في أوكرانيا يثبت صحة موقفنا

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنّ تعيين روسيا لقيادة عسكرية جديدة، يظهر أنه سيكون هناك استمرار لما تراه الولايات المتحدة بالفعل على أرض أوكرانيا، وكذلك صحة الموقف ووجهة النظر الأمريكية.

وأضافت ساكي، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «هذا ما كنا نتوقعه»، محملةالجنرال المعين ألكسندر دفورنيكوف المسؤولية عن «الفظائع» في سوريا، كما أكدت تواصل الولايات المتحدة مع المسؤولين في أوكرانيا من أجل التأكد من أن لديهم الأسلحة والمساعدة التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح في ساحة المعركة.

اعتراف موسكو بالخسائر مثير للاهتمام

وتابعت، بحسب «سي إن إن»: «في هذا الأسبوع فقط، أجرى مستشار الأمن القومي وسكرتيرنا ورئيس هيئة الأركان المشتركة لدينا مكالمة لمدة ساعتين مع نظرائهم لمناقشة كل بند على حدة بالضبط ما كان يطلبه الأوكرانيون، وماذا يريدون؟ وما الوضع إذا لم نتمكن من توفير ما يحتاجونه؟».

وقالت ساكي إنّ الإدارة الأمريكية وجدت اعتراف الكرملين، بأن قواتهم تكبدت خسائر كبيرة، أمر مثير للاهتمام لدولة غالبًا ما تكون بطيئة في الاعتراف بالهزيمة، وقالت: «لقد كان أمرًا مهمًا»، ووصفته بأنه انعكاس لشجاعة القادة الأوكرانيين.

نقص واضح في التنسيق بين مجموعات القوات الروسية في أوكرانيا

من جانبها، ذكرت شبكة «سي إن إن»، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عيّن جنرالا جديدًا لتوجيه الحرب في أوكرانيا في الوقت الذي يغير فيه جيشه خططه بعد فشله في السيطرة على كييف، نقلا عن مسؤول أمريكي ومسؤول أوروبي.

ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين آخرين أن الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا، عُين قائدا للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعد سلسلة ما أسماه العسكريون الأمريكيون «الانتكاسات» في ساحة المعركة، علاوة على النقص الواضح في التنسيق بين مجموعات القوات الروسية العاملة في أوكرانيا.