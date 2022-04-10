حرب روسيا وأوكرانيا.. سلوفاكيا تتعاقد مع كييف لبيع مدافع «هاوترز»

تشهد حرب روسيا وأوكرانيا تطورات سريعة، حيث أعلن وزير دفاع سلوفاكيا «ياروسلاف ناد»، عن بدء مفاوضات مع أوكرانيا لبيع مدافع هاوترز، كأبرز تطور شهدته حرب وروسيا وأوكرانيا، حيث بدأت نبرة الاستحياء والخوف الغربي والأوروبي في الاختفاء وأصبح الإعلان عن المساعدات العسكرية أمرًا صريحًا، في تحدي واضح لتحذيرات موسكو.

وشنت روسيا عمليتها العسكرية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وهو ما قوبل بغضب ورفض غربي شديد.

القوات الأوكرانية تستهدف 13 هدفًا جويًا روسيًا

وفي التفاصيل بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن تدمير 13 هدفًا جويًا روسيًا، تضمنت 3 طائرات و4 صواريخ كروز وهليكوبتر واحدة، إلى جانب تدمير 5 طائرات دون طيار آخرين، مشيرةً إلى أن القوات الروسية قامت بشن 7 هجمات صاروخية على منطقة «ميكولايف» جنوبي أوكرانيا، دون وقوع إصابات.

الدفاع الروسية: تدمير قافلة مركبات مدرعة أوكرانية

وعلى الجانب الآخر، حيث كشفت وكالة «إنترفاكس» الروسية، قيام طائرات هليكوبتر هجومية روسية بتدمير قافلة من المركبات المدرعة الأوكرانية وأسلحة مضادة للطائرات، بحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية حول آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن طائرات هليكوبتر من طراز «كيه.إيه-52 » قامت بتدمير أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، وذلك بعد عملية تبادل للأسرى تمت بين الحكومتين، أمس، على خلفية حرب روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تصريحات «تاتيانا موسكالكوفا» مفوضة حقوق الإنسان الروسية، فقد تسلمت موسكو أربعة موظفين، يعملون في المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية «روس آتوم»، إلى جانب عددًا من العسكريين الروس، فضلًا عن 14 بحارًا روسيًا آخرين.

وفي المقابل، أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني «إيرينا فيريشوك»، تسليم 26 أوكرانيا من بينهم 12 عسكريًا، في عملية تعد هي الثالثة منذ انطلاق حرب روسيا وأوكرانيا.