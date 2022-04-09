حرب روسيا وأوكرانيا: فرار أكثر من 4.4 مليون أوكراني منذ بدء الحرب

تشهد حرب روسيا وأوكرانيا تطورات متسارعة، وأعلنت الأمم المتحدة أنَّ أكثر من 4.4 مليون أوكراني فروا من الحرب منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير من العام الجاري.

وفي التفاصيل بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، تُظهر الأرقام التي نشرتها اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 4 ملايين و441 ألفًا و663 لاجئا أوكرانيًا فروا من البلاد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضحت مفوضية شؤون اللاجئين، أن 90٪ من الذين فروا من أوكرانيا هم من النساء والأطفال وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

فيما أشارت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى فرار 210 ألف شخص غير أوكراني من البلاد، فيما نزح ما يقدر بنحو 7.1 مليون شخص داخل أوكرانيا.

مقتل 176 طفلا أوكرانيا بسبب الحرب

في السياق ذاته، أعلن مكتب المدعى العام الأوكراني مقتل 176 طفلا في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، فيما أصيب 324 طفلا آخرين.

وجدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأكّيده استعداده للتفاوض مع روسيا.

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف تمثيله الدبلوماسي في أوكرانيا بعد نقله مؤقتا لبولندا.

الاتحاد الأوروبي يستأنف تمثيله الدبلوماسي في أوكرانيا

فيما نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قوله إنَّ إيطاليا تعتزم إعادة فتح سفارتها في كييف فور عيد الفصح.

وفي حديثه بعد اجتماع في وزارة الخارجية لمناقشة الحرب في أوكرانيا، قال دي مايو «كنا آخر من غادر كييف وسنكون من بين أول من يعود».

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: «في نفس الوقت علينا تكثيف الضغط الدبلوماسي لجلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المحادثات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار».

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا السبت يومها الـ45 يومًا، وبدأت في 24 فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.