سر 400 ألف جنيه أنهت حياة شاب في البساتين.. حارس عقار طعنه لسرقته

داخل شارع البساتين العمومي، بالقاهرة، ارتكب حارس عقار جريمة بشعة، ذاع صيتها بين الجيران بعد أن اختمر في ذهنه التخلص من شاب وسدد له 3 طعنات غدر بسلاح أبيض «سكين».

الدافع تولد بعد أن علم القاتل أن الشاب يمتلك أكثر من 400 ألف جنية كان قد أعدها لشراء شقة في أحد المناطق القريبة من مسرح الجريمة، وفر هاربًا إلى محل إقامته بمحافظة بني سويف، إلا أن مباحث البساتين بقيادة المقدم محمد السيسي كانت له بالمرصاد وألقت القبض عليه.

رائحة كريهة وكسر باب الشقة

بداية التفاصيل عندما كانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة من مساء أول أمس، تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث البساتين، بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بمنطقة البساتين بالقاهرة، بعد أن اشتموا رائحة كريهة منبعثة من شقة الضحية، وهو شاب في العقد الثالث من عمره، وقاموا بكسر باب شقته وشاهدوا غارقًا في دمائه وبه 3 طعنات متفرقة بأنحاء جسده.

400 ألف جنيه دفت حارس العقار لارتكاب الجريمة

شكل فريق بحث على أعلى مستوى ضم ضباط مباحث، وعمل التحريات وجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وفحص علاقات المجني عليه، وتبين أن وراء الواقعة «حارس العقار»، وبعد أن تم ضبطه خضع المتهم لجلسة تحقيق، اعترف فيها أن الدافع لارتكابه جريمة القتل هو سرقة المبلغ المالي قدره 400 ألف جنيه.

عرضه على مصلحة الطب الشرعي

حرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له وبيان تعاطيه من عدمه، فيما صرحت بدفن الجثة بعد تشريحها والوقوف على أسباب الوفاة، وتسليمها لذويه.