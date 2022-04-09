عاجل.. تجديد حبس المتهمين بقتل شاب وتقطيع جثته في أبو النمرس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهم بقتل عامل وتقطيع جثته والتخلص منها في ترعة بأبو النمرس بسبب إقامة علاقة مع فتاة، واكتشاف 4 من أشقائها أمرها، وأنه لم يتزوجها كما زعم والدهم لهم، وأمرت جهات التحقيق بعرضهم علي مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لهم وبيان تعاطيهم من عدمه.

تحريات الواقعة حول اختفار المجني عليه

تعود التفاصيل فور ورود بلاغ للعميد حسن الدكروري مأمور قسم شرطة الجيزة، من ربة منزل كشفت فيه اختفاء شقيقه البالغ من العمر 21 سنة، وبدأ رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، في إجراء التحريات، حيث تبين أن المجني عليه تعرف على فتاة، وعقب إقامته علاقة معها، وعلم أشقاؤها الأربعة بوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وشقيقتهم، وأنه لم يتزوجها كما أخبرهم والدهم، فقرروا الانتقام منه، واحتجزوه بشقة، واعتدوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ثم قطعوا جثته ووضعوها بأكياس، وتخلصوا منها بترعة في أبو النمرس.

ضبط المتهمين بقتل العامل وتقطيع جثمانه

حدد المقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، والرائد محمد الماوي معاون مباحث القسم هوية المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، كما تم ضبط الفتاة ووالدها، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل العامل، وتقطيع جثته، وتم التوصل لمكان التخلص من الجثة، والعثور على أجزاء منها.