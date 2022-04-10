حاتم صلاح عن «نفادي» في الكبير أوي 6: لما بقلع الباروكة محدش بيعرفني

تصدر الفنان حاتم صلاح، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب مشهد «لعبة السبيط» مع «الكبير»، وهي الشخصية التي يجسدها أحمد مكي، في مسلسل الكبير أوي 6، إذ اختار «الكبير» زوجته وأولاده ضمن فريقه، ولكنه لم يختر «نفادي»، وهي الشخصية التي يجسدها حاتم صلاح.

الجمهور يشيد بأداء «نفادي» في الكبير أوي 6

وتفاعل مع الفنان حاتم صلاح، مع شخصيته التي يجسدها خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 6، عدد كبير من الجمهور عبر صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيدين بأدائه المتميز، وشخصيته الكوميدية.

حاتم صلاح: لازم أذاكر الشخصية كويس

وقال الفنان حاتم صلاح، لـ«الوطن»: «شخصية نفادي في الكبير أوي 6 شخصية كوميدية، وكان لازم أذاكرها كويس من كل الجوانب، وأقعد أقرأ السيناريو أكتر من مرة، عشان أقدر أوصل للجمهور دون افتعال».

حاتم صلاح: كل يوم في تصوير تحدي كبير

وتابع «صلاح»، حديثه عن شخصية «نفادي»، في مسلسل الكبير أوي 6، لـ«الوطن»: «من كتر ما الجمهور حابب شخصية نفادي، لما بقلع الباروكة مبيعرفونيش»، مشيرًا إلى أن كل يوم له في التصوير كان اختبارًا كبيرًا وتحدٍ أكبر بالنسبة له حتى يقدم أفضل ما عنده، ويستطيع أن يدخل قلوب العديد من الجمهور.

الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 6 تتصدر التريند والسبب «لعبة السبيط»

وتصدرت الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 6، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما احتوته على مشاهد من «لعبة السبيط»، التي تحاكي المسلسل الكوري الشهير «لعبة الحبار»، إذ تشوق الجمهور لمعرفة نهاية هذه اللعبة ومن سوف يفوز بها.