رحمة أحمد تخطف الأنظار في مسلسل الكبير أوي 6.. والجمهور: هنجيبلك الغسالة

استطاعت الممثلة الشابة رحمة أحمد، من خلال ظهورها في الكبير أوي 6، الحلقة 8 أن تخطف الأنظار من جديد، وتحقق نجاحًا بارعًا، إذ ظهرت خلال هذه الحلقة، وهي تلعب مع «الكبير»، وهي الشخصية التي يجسدها أحمد مكي، «لعبة السبيط»، التي تحاكي المسلسل الكوري الشهير «لعبة الحبار»، ليتفاعل معها عدد كبير من الجمهور عقب انتهاء الحلقة مباشرةً.

رحمة أحمد تتصدر التريند بسبب الكبير أوي 6

«عايزة أغير المحمول وأجيب غسالة صحون»، جملة قالتها الفنانة الشابة رحمة أحمد، في الكبير أوي 6، خلال أحداث الحلقة 8، والتي وجدت انتشارًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا، إذ تفاعلوا مع هذا المشهد، وأخذوا يشاركونه بين بعضهم البعض.

الجمهور يعلق على مشاهد رحمة أحمد في الكبير أوي 6

إذ علق أحد الحسابات على مشهد رحمة أحمد، في الكبير أوي 6، خلال أحداث الحلقة 8، «عسل أوي يا رحمة.. حبناكي أوي أوي.. استمري ربنا يوفقك»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

في حين كتب أحد الحسابات، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «هنجبلك الغسالة والمحمول يا فنانة»، بينما قال آخر، «أدائك جميل وطبيعي وكاريزما مميزة.. هتكسري الدنيا إن شاء الله».

بينما جاءت تعليقات أخرى، عن علاقة «مربوحة»، بـ«الكبير»: «حد يعمل في الكبير كده»، و«ملحقش يحلف للأسف»، و«أحسن علاقة ممكن تشوفها في حياتك»، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

رحمة أحمد في الصدارة بسبب الكبير أوي 6

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تصدرت بها الممثلة الشابة رحمة أحمد، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ خطفت جمهور مسلسل الكبير أوي 6، في أول مشاهدها في المسلسل، عندما كانت تتحدث مع صديقتها على تقدم «الكبير»، للزواج منها، وأنه قال لها أحلى جملة في حياتها وهي: «قالي جملة عمري مهنساها، قالي قرعة أبو اللي جابك».