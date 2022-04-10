مصمم عروس الكبير أوي 6: «أصعب حاجة كان إزاي نخليها تحرك راسها وعينيها»

أعرب المهندس أحمد أبوعقرب، عن سعادته البالغة لمشاركته في مسلسل الكبير أوي 6، من خلال تصميم العروس التي ظهرت خلال الحلقات السابقة من المسلسل، والتي تفاعل معها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

المهندس أحمد أبوعقرب يكشف كواليس تصميمه للعروس

وكشف «أبوعقرب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن كواليس تصميمه للعروس، التي ظهرت في مسلسل الكبير أوي 6، موضحًا: «تصميم العروسة كان يحتاج إلى دراسة كبيرة جدًا، لأنه على الرغم من التصميم البسيط، إلا أنها تحتوي على تفاصيل كثيرة مثل العين، والرأس، وغيرها».

وأشار مصمم عروس الكبير أوي 6، إلى أن تصميمها بالحجم الكبير الذي شاهده الجمهور خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 6، تطلب منه أن يعمل بطريقة عكس المعتاد عليها، متابعًا: «كان لازم أعمل التصميم من حديد الأول، وبعدين أحط الماتريال التانية، وده عشان أقدر أطلع العروسة بالحجم ده».

أبوعقرب: أكتر شيء كان صعب هو تحريك العروس

وأضاف أن أكثر شيء صعب، هو تحريك العروس، خاصًة رأسها وعينيها، متابعًا: «حاولت أعلم أكتر من شخص أنه يحرك العروسة، وأكون أنا المشرف عليه، بس كان الموضوع صعب، لأن أنا حاطط جوه العروسة علامات معينة لتحريك العين، وعلامات أخرى لتحريك الرأس، وكان من الصعب إن حد يفهمها غيري».

أبوعقرب: اللي رشحني لتصميم العروس المهندس سامر الجمال

وعن ترشيحه لتصميم العروسة التي ظهرت خلال الحلقات السابقة من مسلسل الكبير أوي 6، قال: «المهندس سامر الجمال، هو اللي رشحني لتصميم العروسة، وبحب أشكره جدًا إني كنت قد ثقته».

يذكر أن الحلقات الماضية من مسلسل الكبير أوي 6 شهدت ظهور دمية عبارة عن شكل عروس شبيهة بالتي ظهرت في مسلسل «لعبة الحبار».