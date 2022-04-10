رميت تقاوى العشم .. أشهر إفيهات مسلسل الكبير أوي 6 لـ أحمد مكي

يواصل مسلسل الكبير أوي 6 للفنان أحمد مكي، تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد عدة أيام من عرضه وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، إذ تداول رواد السوشيال ميديا الإيفيهات الكوميدية الخاصة بالعمل الفني، ومن أبرزها: رميت تقاوي العشم .

وتضمن مسلسل الكبير أوى 6 لـ أحمد مكي، الكثير من الإيفيهات لعدد من أبطال المسلسل، ومن بينهم نفادى الحكيم ويجسد شخصيته الفنان حاتم صلاح، الذي تفاعل الجمهور معه بسبب إفيه رميت تقاوي العشم فى الحلقة الثامنة من المسلسل.

ووفي هذا التقرير تستعرض «الوطن»، أبرز إفيهات مسلسل الكبير أوى التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء لشخصية نفادي أو مربوحة التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد.

إفيهات مسلسل الكبير أوي

وفيما يلي، أبرز إفيهات شخصية مربوحة التي تفاعل معها الجمهور:

- المرأة الكهربائية المثيرة للشفقة

- أنت كلوب العتمة

- أنت براد قساوة بس عينيك كلها شقاوة

- اوعى تاخدني غياب يا مستر

- 20 % ليكرا

إفيهات شخصية نفادي

أما عن شخصية نفادي، فكان هو الآخر صاحب عدد من الإفيهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها:

- أصحاب الشدة اتنين وأصحاب المصلحة ألفين.

- رميت تقاوي العشم وقلت بالتوفيق، سقيتها صبر وأمل طرحت يا دوب خوازيق.

- عامل صاحبك وحبيبك وفي ضهرك أنت ونصيبك.