مكي وأسرته يربحون في مسابقة «شد الحبل» في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 9

بعد فوز فريق أحمد مكي وفريق مربوحة في مسابقات لعبة السبيط في الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي 6، بدأت الحلقة التاسعة من المسلسل وهو يتوجع من آثار حمل أحد أفراد أسرته، ليأتي أحد المقنعين من أصحاب اللعبة ليطلب منه استخدام أحد الأدوية والخلود للنوم.

وفي اليوم التالي يأتي أحد الأفراد المقنعين ليشرح لهم اللعبة التي يقبلون عليها، والتي تتمحور حول شد الحبل؛ ليقف فريقان أمام بعضهما، ومن ينجح في شد الحبل وإسقاط الفريق الآخر يفوز في المسابقة، ثم تبدأ اللعبة بفريق الكبير وأسرته، أمام فريق فزاع وأشرف.

الكبير ينجح في إسقاط الفريق الآخر أرضا ويفوز

وبعد بدء اللعبة الخاصة بمسابقة شد الحبل في لعبة السبيط، يحاول كلا الفريقين الفوز في شد الحبل، فيحرص كل منهما على قول كلمات مضحكة حتى يستطيع إرهاق الفريق الآخر وشد الحبل منه وإسقاطه أرضا.

وينجح الكبير والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي خلال محاولته في إسقاط الفريق الآخر بعد إضعافه، ما جعلهم يتركون الحبل من أيديهم، ثم يسقط فريق فزاع أرضا، ليفوز أحمد مكي وفريقه المكون من مربوحه زوجته وابناءه العترة وجوني.