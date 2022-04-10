چوني يربح هجرس في مسابقة «البلي» في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 9

بعد فوز فريق أحمد مكي في مسابقة «شد الحبل» برفقة أسىرته المكونه من زوجته مربوحة وابنيه چوني والعترة، جلس الكبير بمفرده في أحد أركان الغرفة المخصصة للاستراحة ليفكر في القادم، فبعد ذلك الفوز سيحرص المتحكمون في اللعبة على أن يلعب الأفراد أمام بعضهم البعض، حتى يكسب فرد واحد فقط، ما يعني أن أحد أفراد اسرته سيعيش والآخرون يلقون حتفهم.

وأثناء حديث الكبير مع مربوحة حول ذلك في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 9، يأتي المتحكم في اللعبة ليخبرهم ببدء المسابقة التالية وهي «البلي» ، ليكون كل فرد أمام الآخر، وتم اختيار چوني أمام هجرس والكبير أمام أشرف، ومربوحة أمام العترة، ومع بداية اللعب يكتشف الكبير أن أشرف لديه موهبة السحر.

چوني يخدع هجرس ويفوز في مسابقة «البلي»

ويبدأ چوني وهجرس اللعب في مسابقة البلي بـلعبة السبيط ليحاول هجرس أن يخدع چوني ويخبره أنه إذا أعطاه البلي سيذهب إلى الجنة ليجد بها الألعاب التي يحبها وحمام السباحة الذي يحلم به، وعندما يخبره بأن هذا المكان في الجنة، يلجأ چوني إلى خداع هجرس.

ويحاول چوني إقناع هجرس بأن من يفقد البلي أولا هو الشخص الرابح، ليصدقه هجرس ويحاول التخلص من البلي خاصته سريعا، ولكنه وبمجرد التخلص منه، يصيح بأنه من فاز، ليكتشف أن چوني قام بخداعه وأن الشخص الذي يخسر البلي هو الخاسر، ثم يأخذ أحد المتحكمين في اللعبة هجرس ليلقى حتفه.